O fotógrafo estradense Tono Arias presenta na Galeria Matria de Milán (Italia) a súa obra “O Buraco do Inferno”, a través dunha exposición fotográfica que estará dispoñible desde o venres 3 de novembro ata o 12 de decembro e que contará coa presencia do propio artista.

Este proxecto comezou no 2020, xusto cando se declarou o estado de alarma en España. Arias aproveitou a ubicación da súa residencia, apartada e preto do monte, así como a suspensión do tempo durante o confinamento para traballar na súa obra. As imaxes da exposición articulan unha representación metafórica da fraxilidade do ser humano fronte a natureza e os drásticos cambios aos que se enfronta na actualidade.