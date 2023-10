Prepárate EEUU, que aí vai Susana Sánchez Aríns!

A escritora Susana Sánchez Aríns volve a sorprender unha vez máis co alcance do seu talento. Se o ano pasado xa levaba o nome de A Estrada ao plano internacional coa publicación dun conto da súa autoría na revista de fama internacional Granta, nesta ocasión ela mesma cruzará o Atlántico para participar nunha estadía dunha semana en Estados Unidos coa finalidade de visitar varias universidades nas que levará a cabo charlas acerca da súa obra e outras cuestións relacionadas. En concreto, o 28 deste mes Aríns pecha a maleta e colle un avión con rumbo a Washington, a primeira parada da súa aventura en terras norteamericanas. Alí acudirá á Georgetown University para ofrecer un simposio sobre a súa novela Sei que, e tratar a temática da memoria histórica en relación á Guerra Civil e ditadura españolas.

O resto da súa estadía pasaraa en Nova York, onde tamén intervirá en actos informativos e divulgativos na Hofstra Univeristy e o Baruch College. Mais isto non é todo. A autora estradense está en conversas cos centros galegos desta cidade para poder axendar algún que outro acto en colaboración e así sacar o máximo partido a esta viaxe.

Fai seis meses recibín un correo da embaixada española en Estados Unidos invitándome a participar nestas charlas e aceptei ao momento sen pensalo moito

Sánchez Aríns non ten moi claro como o seu nome chegou aos oídos dos organizadores deste proxecto. “Fai seis meses recibín un correo da embaixada española en Estados Unidos invitándome a participar nestas charlas e aceptei ao momento sen pensalo moito, pero non teño máis información sobre como me coñecen” di a escritora, que especula: “imaxino que lerían o conto que publiquei na revista Granta e por iso se interesaron en min”.

Sexa como fose, o certo é que un recoñecemento como este non se recibe todos os días, e a estradense é ben consciente disto: “faime especial ilusión, xa estivera en Lisboa tamén pero é a primeira vez que cambio de sistema cultural tan radicalmente, ademais de que me permite darlle visibilidade á miña obra en espazos onde non pensaba que fose chegar”.

Porén, falar do “Sei que” relacionado coa memoria do franquismo non é o único que a motiva: “no Baruch College puxéronme en contacto cun grupo de alumnado políglota para que fale da situación actual do galego, algo que tamén me parece moi interesante pois hai ese interese”. Un tema no que Aríns ten autoridade de abondo para falar, pois a maiores de escribir na lingua autóctona, tamén é coñecida por facer unha constante e inesgotable defensa do galego.

Así pois, a esta mestra das letras quédanlle por diante unhas xornadas cargadas de novos descubrimentos, de intercambios de coñecementos e sobre todo, de literatura, unha experiencia rematará o 3 de novembro, aínda que o avión de volta o colla máis tarde para intentar empaparse o máximo posible do país “da liberdade”. Mentres tanto, A Estrada botáraa en falta, sempre co sentimento de orgullo que produce saber que o nome deste concello do interior galego chega a todos os recunchos do mundo grazas ao talento das súas veciñas e veciños. Por outra banda, de seguro que esta non é a última parada na prometedora carreira literaria de Susana.