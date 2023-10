La escuela ejerce como centro de aprendizaje y sensibilización de los más jóvenes y bajo estas premisas se celebraron ayer distintas actividades en la comarca dezana, con, también, los libros como protagonistas de esta jornada.

En el IES Laxeiro de Lalín se celebró una charla para el alumnado de primero y segundo de FP básica impartida por Médicos del Mundo en colaboración con el concello y que abordó la importancia de tener una conciencia social crítica y transformadora para la prevención de la trata para fines de explotación sexual. El programa se lleva a cabo en todo el Estado y trabaja con profesionales, entidades, asociaciones, fuerzas de seguridad o colectivos de empresarios. Las sesiones buscan el reconocimiento de los modelos de relación a través de la pornografía en las redes sociales.

Por otro lado, alumnos polacos que recalaron en la capital dezana días atrás en un intercambio con el IES Ramón Aller visitaron las dependencias del Museo Municipal lalinense. Son una quincena de estudiantes del centro el III Liceum Ogólnoksztalcaze.

Mientras tanto, la escritora lalinense Charo Golmar acudió ayer por la mañana al CEIP de Prado con motivo de las actividades del centro por el Día das Escritoras. La autora presentó al alumnado sus libros No bico do vento y Nobelo de luz, aunque previamente el alumnado de 6º de Primaria preparó una presentación de la invitada y de su obra No bico do vento, libro con el que trabajó este grupo. Los escolares, por esta efeméride, repasaron libros de otras autoras como Sabela Fernández, Rosalía Morlán, Ledicia Costas, Paula Carballeira, Charo Pita, Luisa Aguilar, Fina Casalderrey y Beatriz Montero.

Y en Fundación Xosé Neira Vila de Gres rindió homenaje a Anisia Miranda, también, por el Día das Escritoras. Además de una ofrenda floral en el cementerio los asistentes leyeron textos suyos y de otras escritoras.