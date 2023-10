Una galería con las puertas cerradas

A Estrada es un concello lleno de talento. Sea para la música, la fotografía, el cine, la literatura o la pintura, la lista de nombres que destacan en dichas disciplinas es inacabable, y por si esto fuese poco, muchos de ellos son de generaciones jóvenes que demuestran que la tradición artística de este municipio está más que garantizada.

No obstante, esta proliferación de autores no cuenta, en muchas ocasiones, con una promoción institucional. Esto quiere decir que aunque su trayectoria y la calidad de su obra sean incuestionables, a efectos institucionales prácticamente no existen. Una situación que es especialmente acusada cuando se trata de voces jóvenes.

La prueba de ello se puede encontrar en la página web del Concello, recientemente presentada y que busca actualizar la estética, la funcionalidad y la información del portal electrónico de la administración municipal. En este espacio web existen varios apartados dependiendo del área de gobierno. En la de cultura pueden verse dos de estas categorías: una llamada “Galería virtual” y otra “Escritores de hoy”.

En la primera aparece una lista de nombres que serían los vecinos estradenses que destacan en el campo de las artes plásticas. Esto significa que se deja completamente fuera de la selección institucional a fotógrafos, con nombres como el de Tono Arias, Ariadna Silva o Marga Fraga, conocidos tanto en el ámbito autonómico como nacional.

Por otra parte, si se toma al pie de la letra la definición de artes plásticas (aquellas en las que se utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados por el artista mediante distintas técnicas para crear una obra), también habría nombres, tanto de creadores jóvenes como veteranos, que no pasan el corte de esta lista. Es el caso, por ejemplo, de Andrés Troitiño, Gaxdaly Ameijeiras, Álex Vede o Rosa de Cabanas, simplemente por mencionar algunos.

Quizás la idea original detrás de estas iniciativas no sea la de crear un directorio con todos los estradenses que se dedican al sector cultural pero el hecho de que exista una brecha generacional tan notoria entre lo que aparece en el escaparate municipal y el verdadero panorama da creadores da lugar a la reflexión y recuerda a las dinámicas que se generan cuando interactúa la producción de saberes hegemónica o canónica con la periférica.

Es decir, podría entenderse que existe un canon estradense tanto a nivel plástico como literario y que tan solo los creadores y autores que entran dentro de esta esfera por una cuestión de trayectoria o reconocimientos consiguen promoción institucional, mientras que las voces contemporáneas queda relegadas a la periferia, a la no difusión.

Con esto no hay que entender que el Concello, en este caso, muestre un desinterés total hacia estos artistas, ya que a través de otros actos, como las programaciones culturales y festivas, tienen la oportunidad de dar a conocer alguno de estos talentos.

Aún así, en lo que respecta a una galería virtual, en la que el espacio es infinito, cuesta comprender el motivo por el que pudiendo escoger entre una representación fidedigna del panorama artístico y creativo del municipio y una obsoleta, se ha optado por la segunda incluso cuando el rediseño de la página web brindaba una oportunidad más pertinente para revisitar y actualizar la información que aparece reflejada en este apartado, que todo parece indicar, lleva años sin ponerse al día.

Pai Soarez de Taveiros, un escritor “de hoy”

Como se mencionaba anteriormente, además de la galería virtual hay otro apartado que llama la atención al usuario de la nueva página web del Concello. Se trata del llamada “Escritores de hoy”. Si bien aquí la lista de nombres es más democrática que la de las artes plásticas, en el sentido de que encuentran representación más autores (y aún así llama la atención la ausencia de nombres como el de Susana Sánchez Aríns), el punto de discordia lo pone otro factor. En concreto, resulta curioso que se entienda como autor “de hoy” a Olimpio Arca, Antón Losada Diéguez, Manuel García Barros, los hermanos Valladares o Pai Soarez de Taveiros. Una incongruencia que parece tener más que ver con una falta de revisión del contenido que con una equivocación y una imprecisión consciente , pues estos mismos nombres también aparecen en el apartado de “Persoeiros das letras”.

El Museo do Pobo, un espacio sin aprovechar

Por otra parte, no sorprende que existan problemas de representación virtual cuando el escaparate físico, que sería el Museo do Pobo Estradense, permanece cerrado desde hace más de una década. Este espacio que guarda numerosas obras y muestras del pasado del concello todavía no tiene fecha de reapertura y la situación resulta todavía más entristecedora si se piensa en el potencial que tendría a la hora de ayudar a difundir y promover las obras de artistas contemporáneos con exposiciones y demás actividades de dinamización cultural. Aunque no todo va a ser malo, y lo cierto es que A Estrada puede sacar pecho de su programación para el Teatro Principal.