José María Crespo Rodríguez, un pionero de la geografía gallega

José María Crespo Rodríguez, un ilustre lalinense maestro de los escolares gallegos, profesor y escritor, pionero de la geografía, la historia, la economía agraria de Galicia y un experto pedagogo, cuya obra impresa es una fuente de información imprescindible y una referencia obligada para conocer mejor Galicia y la Tierra de Deza. Sentía un amor apasionado por Galicia y por su tierra natal. Dedicó todo su tiempo y su entusiasmo a recopilar todos los datos posibles sobre la historia, la geografía y la agricultura de Galicia.

Nació en Sante en la parroquia lalinense de A Xesta, el 7 de agosto de 1882, casado con Sagrario Názara Chao, tuvo cinco hijo, Antonio, magistrado en Barcelona; José, abogado en Lalin, que heredó de su padre el amor a la tierra, plasmándolo en un pequeño libro: “Cartilla de geografía de la comarca de Lalín (Deza, Trasdeza, Quireza), publicada en 1951, Roberto que era abogado y murió en Madrid, Isabel y Joaquina. Era hijo de Antonio Crespo Pampín, natural de Donramiro y alcalde Lalin. Hasta 1931 firmaba sus libros como José María Rodríguez González. Murió el 2 de Junio de 1971.

Tenía los títulos de Maestro de Primera Enseñanza, Plano 1901, Bachiller y Procurador de los Tribunales de Justicia, Profesor Numerario, por oposición, de la Sección de Letras de las Escuelas Normales Superiores de Maestros. Fue profesor de las Escuelas Normales de Pontevedra, durante dos meses en 1910; en la de Salamanca, dos meses en 1911; en la de Santiago de Compostela, un año y siete meses en 1912; otra vez en Pontevedra, desde 1913 a 1921; en la de Logroño, seis meses en 1921 y de nuevo en la de Santiago de Compostela, desde el 1 de julio de 1921 hasta su jubilación en 1952; donde fue director de la Escuela de Magisterio “López Ferreiro” de 1935-1940 y nuevamente de en la Normal masculina de 1945-1952. También ejerció los cargos de Secretario en las Escuelas de Pontevedra, Salamanca y Santiago. Fue profesor de Pedagogía.

A partir de 1916 publicó varios libros sobre derecho, geografía, historia y pedagogía: Resumen de derecho usual y legislación escolar; Resumen de derecho y legislación para las escuelas de 1ª enseñanza; Nociones de geografía de Galicia; Nociones de historia de Galicia; Compendio de historia general de Galicia; Compendio de geografía especial de Galicia; Compendio de agricultura industrial de Galicia y Tratado elemental de Pedagogía.

José María Crespo Rodríguez, fue un pionero de la geografía gallega, en el año 1916 publicó el primer manual de geografía dedicado especialmente a Galicia “Nociones de geografía de Galicia” y en los años veinte un “Compendio de Geografía especial de Galicia” cuya finalidad era infundir conocimientos y entusiasmo, en el corazón de la juventud gallega. Como su titulo indica este libro es simplemente un Compendio de Geografía y se encuadra dentro de la llamada Geografía Tradicional. Aunque la geografía es una de las disciplinas más antigua, en España es a partir del siglo XIX (1860-1890) cuando se produce la institucionalización de la disciplina geográfica.

Sin embargo, la formación geográfica en la enseñanza era endeble, se consideraba la geografía como mera auxiliar de la historia, no como una especialidad con personalidad propia y los profesores en general eran autodidactas. Será a partir de la Guerra Civil cuando la geografía refuerza su presencia en la enseñanza universitaria, dentro de las Facultades de Filosofía y Letras, sobre todo en la licenciatura en Historia. Más tarde, ya en la década los sesenta, dentro de la Sección de Historia, se creará la especialidad de Geografía en muchas universidades españolas.

El libro de José María Crespo “Compendio de Geografía especial de Galicia” corresponde por lo tanto a un período en el que, lo que se hacía en geografía era todavía muy escaso y había poca bibliografía. Los textos estaban orientados a transmitir conocimientos de manera inventarial y redactados con un enfoque descriptivo. En este contexto, el libro en cuestión no es una obra con rigor y sentido científico, sino una geografía elemental, enumerativa y descriptiva enfocada a transmitir un conocimiento general de Galicia con el deseo de contribuir a explicar y entender la realidad gallega.

Se plantea la descripción del territorio gallego en relación con sus habitantes, por ello es un estudio geográfico. Considera la ciencia geográfica “como una ciencia de la vida y para la vida” con la finalidad de formar un individuo libre, en una familia libre, en un municipio libre, en una región libre, en un Estado libre y en una sociedad universal libre, según expone el autor en el prefacio de la obra. Defiende que el conocimiento de la geografía regional es de interés vital para todo buen gallego “la tierra pertenece a quien mejor la conoce”.

En toda la obra trasluce su entusiasmo y admiración ante una tierra que valora privilegiada, ya que tiene una situación geográfica ventajosa y es una región favorecida por la naturaleza “Galicia es una de las regiones más bellas del mundo, donde la naturaleza agotó un conjunto delicioso de admirables encantos”. Pero, también, quiere ser realista en su visión y afirma que “aunque se vislumbra para este país un opulento porvenir, no podemos decir que su estado económico sea satisfactorio, porque el suelo está casi sin cultivar, el subsuelo sin explotar, la industria en un periodo incipiente y el comercio sin vías de comunicación”.

En conjunto, la obra no sólo quiere transmitir conocimientos, sino, también, el interés por conocer mejor Galicia, a la vez que manifiesta cierto carácter reivindicativo de lo gallego con la finalidad de transformar la vida económica de la región, elevándola al rango que le corresponde en función de sus recursos.

El libro se articula en cuatro partes: Una descripción general, una descripción provincial, una descripción local de todos los partidos judiciales, con sus términos municipales y todas las parroquias de los mismos y finalmente unos apéndices en los que recoge: los Faros, la orografía, la hidrografía, los balneario, la climatología, la producción, las comunicaciones, las aduanas, las ferias, la estadística tributaria regional, los conventos, la beneficencia, los gallegos ilustres, la arquitectura, la geografía histórica y una bibliografía sobre Galicia. La parte más extensa está dedicada a los partidos judiciales con sus términos municipales. Son muy ilustrativas las notas aclaratorias a pie de página, adornadas con poesias de Rosalía de Castro, Ribalta, A. Brañas, etc.

Llama la atención las curiosas observaciones o valoraciones que hace sobre los habitantes de cada partido judicial. Citamos algunos ejemplos: Los habitantes de Lalín “son naturalmente despejados”. La población de la Estrada “se distinguen por su valor cívico y moral, para las luchas de la vida”. Los habitantes de A Coruña capital “son muy sociables y conversación bastante agradable”. Los del partido judicial de Carballo “se crían sanos, agiles y robustos”. La gente de Santiago “se distingue por su ardiente fe religiosa y fina sutiliza en el trato social”. Los de Chantada “por su apego al suelo natal y genio poco expansivo”. Los de Orense “son sobrios y trabajadores”. En el Barco de Valdeorras “se distinguen por su delicada cortesía”. La gente de Rivadavia “demuestra poseer todavía ciertos matices griegos”. En Cambados, sus habitantes “llegan a larga edad completamente robustos, con casi todo el pelo y la dentadura”. La gente de Redondela se “distingue por su afabilidad”. Los habitantes de Tuy “son de carácter jovial y caballeresco”. Los de La Cañiza “poseen cierto genio especulador”.

Como conclusión final, se puede decir que teniendo en cuenta la precaria situación de la geografía española en este periodo y que apenas existía bibliografía geográfica, este Compendio supone una empresa meritoria y aporta un valioso acercamiento al conocimiento de la realidad gallega. Se trata de una obra de síntesis y un texto adecuado a las necesidades de los centros educativos en este momento. Esta obra la utilizaron como libro de textos: las Escuelas Normales, los Seminarios, los Institutos, los Colegios, las Escuelas Especiales, etc.

El libro, aporta importantes datos históricos de la Tierra de Deza y contiene una descripción detallada del Partido Judicial de Lalín: Limites, orografía, hidrografía, clima, agricultura, industria, comercio, habitantes y los seis términos municipales, con sus parroquias: Lalín, Carbia; Dozón, Golada, Rodeiro y Silleda. Cuando habla de la industria gallega, pone como ejemplo de progreso, “La Chacinera Gallega”, de A Xesta, en Lalín, “donde se preparan sustanciosos jamones, ricos chorizos, apetitosas carnes, salchichones, etc, los cuales nada dejan que envidiar, por cuya razón ya se pedían en todos los comercios de ultramarinos”. Su exportación nacional y extranjera, se elevaba a algunos miles de pesetas y para compras al por mayor y menor, indica dirigirse a sus propietarios, D. Severino Rodríguez y Compañía, Xesta. Lalín.

Describe el Pazo de Liñares, como una de las residencias señoriales más destacadas de la Arquitectura profana gallega: “Habitado por descendientes de la ilustre familia de los Taboadas, es de las pocas residencias gallegas donde sin interrupción han vivido sus dueños. Así es que conserva el lujoso y típico mobiliario y no han sido despojadas las paredes de los cuadros de valía que decoran el extenso y majestuoso salón”. “En Liñares el culto del pasado es tan reverente, que yo, en mi geografía novelesca, he llamado a esa casa, a la vez tan hospitalaria, tan patriarcal y tan distinguida “Palacio del Recuerdo”. “Rodean a Liñares robledas plantadas, no con el caprichoso desorden de la fraga rustica, sino a cordel y tan altas y añosas, de tan esplendido arbolado, que recuerdan las “hautes futaies” francesas, de los antiguos sitios reales”.