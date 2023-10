El conductor del bus accidentado en la Nochebuena de 2022 en Pedre, en el municipio de Cerdedo-Cotobade en el que murieron siete personas está citado a declarar el próximo 9 de noviembre ante el juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra, que investiga a C.M. por siete delitos de homicidio por imprudencia. El chófer y una pasajera son los únicos supervivientes del siniestro en el que el autobús se salió de la carretera N-541 y se precipitó por una altura de casi 30 metros hasta caer al río Lérez. Después de prestar declaración en la Comandancia de Pontevedra días después del siniestro, C.M. deberá hacerlo ahora ante el juzgado que instruye la causa, en la que también se ha personado como acusación popular la Asociación Gallega de Transporte de Viajeros por Carretera (Galibus). Los informes periciales de la Guardia Civil que se encuentran en posesión de las partes apuntan a un exceso de velocidad como causa del accidente, aunque también, según fuentes consultadas, señalan las condiciones meteorológicas de aquella noche, en la que toda Galicia estaba bajo la influencia de una borrasca que dejó intensas precipitaciones.

La defensa del conductor sostiene que las conclusiones del informe de la Guardia Civil no determinan con exactitud que la velocidad fue el motivo por el que C.M. perdió el control del autobús, ya que no se precisa a qué velocidad pasó la curva previa a la entrada en el puente donde se precipitó al vacío. Recuerda que el tacógrafo no fue recuperado y que, por tanto, “es imposible” saber con “exactitud” a qué velocidad iba un conductor “con amplia experiencia” y que “conocía a la perfección el trazado”, por lo que mantienen que el ‘aquaplanning’ y el estado de conservación “deficitario” de la vía fueron los factores que determinaron el trágico suceso.