Las excavaciones en la Mámoa do Coto do Santo da Pedra en Doade (Lalín) continúan tras abrirse una cata de 6x6 metros justo sobre la cámara funeraria, en busca de los ortostatos (losas verticales). La noticia llega tras celebrarse en la Casa do Patrón –que también impulsa las citadas prospecciones– una exaltación del procesado enxebre del lino.

Comenzando por la demostración pública de cómo se trataba el lino, se incluyó en la decimoquinta edición de la exhibición del proceso, e incluyó una recreación explicativa del proceso, así como una exposición de ropas y foliada con A Xariza de Parada, Aires Nosos y Os Trasnos. Respecto a las excavaciones en la medorra, de 30 metros, se prolongarán durante tres semanas por parte de un equipo de 7 arqueólogos, que intentarán dar con “o posible corredor de entrada á mesma, os aneis e gabias de prolongación do túmulo, así como ca existencia dalgún tipo de actividade humana relacionada con este xacemento e a recuperación de posibles restos arqueolóxicos”, aportan desde Casa do Patrón.