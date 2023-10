A Fundación Paco Lareo A Solaina de Piloño desenvolverá no presente outono un programa de actos moi ambicioso, co que, dalgún xeito, pretende seguir a liña marcada polo seu fundador, Paco Lareo, e encher de cultura o rural cruceño e dezao. Inclúe a presentación dunha biografía do finado artista e un ciclo de artes escénicas durante o mes de novembro.

O prato forte será o sábado 4, cando se presentará Paco Lareo, o forxador dos soños imposibles, un libro biográfico editado pola propia A Solaina. Máis aló de relatar a vida e obra do artista cruceño, seguindo as conversas mantidas coa súa irmá e sucesora á fronte da entidade, Carmen Lareo, pretende contar o que bulía pola alma de Paco dende a súa nenez ata o seu falecemento, hai agora once anos. Moitos dos seus amigos tamén teñen verbas neste libro para él, incluído o tamén artista Paco Pestana, quen escribiu unhas verbas pouco antes do seu pasamento, precisamente nos mesmos días do ano nos cales Paco deixou a terra dos humanos para achegarse ao ceo dos artistas. O museo de Piloño celebrará un ciclo de artes escénicas os tres primeiros venres de novembro. A apertura será o día 3 coa participación da actriz silledense Cristina Collazo; o 10 seguirá cun espectáculo onde se recitarán, acompañado de música, os poemas que Federico García Lorca escribiu en galego; e o 17 pechará o ciclo o mago melidense Dani Polo, coñecido por chegar á final de Got Talent e por ser un dos artistas que promociona o famoso espectáculo Galicia Ilusiona. Exposición en Cercio Tamén o 4 de novembro, en colaboración coa Asociación Cultural A Carballeira de Cercio, inaugurarase nesta parroquia lalinense a exposición O triángulo cultural de Deza, onde A Solaina terá representación en perfecta comuñón con outros colectivos da comarca.