El IES Ramón Aller Ulloa de Lalín recibía ayer con un acto en la biblioteca del centro a un grupo de quince estudiantes procedentes de la ciudad polaca Zielona Góra. Los jóvenes estarán en la villa hasta el 16 de este mes, en el marco de un programa de intercambio con el centro en el que estudia, III Liceum Ogólnoksztalcaze. Anteriormente, otro grupo de quince chicos y chicas lalinenses estuvieron estudiando en su centro el año pasado y ahora les tocaba a ellos conocer la cultura y el sistema educativo gallegos.

Dos de los jóvenes que estarán estos días viviendo en la capital dezana son Nadia Kakol y Tymek Widenka. Kakol es la primera vez que visita España y cuenta a FARO que se decidió a participar en este programa de intercambio porque: “me gusta mucho conocer países y culturas nuevas y creí que sería una buena oportunidad para hacerlo”. Ella reside en un pequeño pueblo en las cercanías de Zielona Góra, a donde acude al instituto. “Lalín es parecido en tamaño al mi pueblo, pero es mucho más moderno y acogedor, me gusta la belleza de sus plazas y de los elementos religiosos como la iglesia”, comparte la joven. En general, aunque tan solo lleva dos días en la localidad, asegura tener una muy buena impresión y compara el estilo de vida de Lalín con el de Zielona Góra: “Allí todo va más rápido, hay muchos coches y mucho ruido porque es una ciudad grande, esto parece más acogedor y pacífico”.

Aunque acaba de llegar, Nadia ya ha tenido la oportunidad de entrar en contacto con algunos de los elementos culturales más característicos de Galicia.“Era la primera vez que hablaba con la familia que me está acogiendo pero rompimos el hielo cuando me dieron a probar pulpo a la gallega” bromea la joven, que añade “me dijeron que era muy valiente”. Hacia sus anfitriones solo tiene palabras de agradecimiento: “Me han abierto las puertas de su casa y están dispuestos a enseñarme cómo se vive aquí y darme a conocer Galicia, por lo que les estoy muy agradecida”. “No hablamos el mismo idioma, pero no hace falta para que aprecie su amabilidad”, declara la estudiante.

Con todo, lo que más curiosidad de genera es “saber cómo viven mis amigos de aquí, conocer sus rutinas y lo que hacen en su tiempo libre”. Y es que Kakol, al igual que el resto de sus compañeros y compañeras procedentes de Polonia, ya han tenido la oportunidad de entablar relación con los jóvenes lalinenses cuando quince de ellos pasaron varios días de intercambio en su ciudad.

Widenka, por su parte, afirma estar encantado con el paisaje gallego. Él ya ha estado más veces en España, pero en destinos más calurosos como Andalucía o las Islas Canarias. En este sentido, dice que “me gusta mucho lo pequeño y verde que es, mi ciudad es mucho más grande y ajetreada”. Precisamente porque no conocía el norte de la península se animó a participar en este programa, y ayer ya hacía algunas comparaciones con el centro en el que estudia en Polonia: “El edificio es similar al nuestro, pero hay espacios, como la biblioteca, que parecen más modernos y están muy bien cuidados”.

Al igual que Nadia, Tymek tuvo tiempo para probar la gastronomía gallega y no titubea al decir que “es lo mejor”. De todos modos, tiene cinco días por delante para experimentar numerosas actividades, entre ellas visitas a A Coruña, Santiago y A Costa da Morte.

Por otra parte, entre la ajetreada agenda que tenían ayer, estaba una recepción en el Concello, donde la teniente alcalde, María Paz Pérez, y el concejal de Xuventude, Avelino Souto, se aseguraron de darles una cálida bienvenida.