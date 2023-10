Uno de cada cuatro pacientes de la zona acude a consulta por algún problema de salud mental

Los problemas de salud mental no se reflejan en las analíticas. No aparecen en una radiografía ni en un TAC. Se padecen, se sufren y, en ocasiones, el paciente ni siquiera identifica el problema hasta que su malestar le empuja a realizar una primera consulta. Sin embargo, la estadísticas muestran cómo cada vez la incidencia de este tipo de problemas es mayor y en pacientes de todas las edades. Los servicios de Atención Primaria son los primeros en detectar este tipo de trastornos. Uno de cada cuatro pacientes de la zona padece un problema de salud mental.

El jefe de servicio del centro de salud de A Estrada, Juan Sánchez Castro, explica que, en términos generales y de manera resumida, los problemas de salud mental siguen teniendo una prevalencia elevada, “que se ha incrementado tras la pandemia”. Explica el facultativo que, entre este tipo de consultas, la que se registra más frecuentemente es el trastorno de ansiedad, que afecta a un 10% de la población. Por detrás de los casos ligados a la ansiedad estarían los trastornos depresivos, que aparecen en alrededor del 5% de la población y cuyo porcentaje de afección acostumbra a evidenciar un incremento con la edad.

Por debajo de estos problemas de salud mental que motivan consulta en los centros de salud de la zona se sitúan las psicosis en conjunto, afectando a un 1,2% de la población. La más frecuente sería la psicosis afectiva, en la que es habitual la alternancia de fases de euforia y alegría injustificadas con otras fases de depresión grave. Además, se indica que la demencia se registra en el 5% de la población de más de 65 años.

Desde el servicio se salud se especifica que, en términos generales, ciertos problemas ligados a la salud mental tienen un claro gradiente social y que tanto la psicosis como los trastornos de personalidad son “hasta diez veces más frecuentes”.

Derivaciones

Atendiendo al caso de los pacientes que tiene su médico de Atención Primaria en A Estrada, Juan Sánchez Castro explica que los datos generales son extrapolables al municipio, si bien precisa que con una incidencia todavía mayor en la medida en que la pirámide de población que corresponde al municipio es la de una población más envejecida. “Aunque la ansiedad se mantiene más o menos estable entre los 25 y los 85 años, las depresiones aumentan con la edad”, especifica.

Sánchez Castro apuntó que, si uno de cada cuatro pacientes padece algún problema de salud mental, de ellos uno de cada cuatro son derivados a la correspondiente Unidad de Salud Mental (USM) después de haber estado en consulta con su médico de Familia.

Que la pandemia pasaría factura a nivel psicológico era algo que estaba cantado. Los expertos llevan advirtiéndolo desde el minuto uno, los facultativos observándolo desde la consulta y los gabinetes de psicología lo están corroborando. Desde este rama de actividad se reconoció que aquellas personas que tenían un problema de salud mental los vieron agravados a consecuencia de esta experiencia y ciudadanos que no tenían ningún tipo de problemática debutan con situaciones de ansiedad o depresión. “Mucha gente se quedó aislada y no sabe cómo conectar con los demás”, explican. “La pandemia tuvo consecuencias y ahora están más presentes que antes. Produjo un efecto de aislamiento y depresión, sobre todo en mayores y adolescentes, y a día de hoy muchos reconocen que no saben cómo conectar, cómo relacionarse”, sostienen.