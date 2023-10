El stock de la vivienda nueva se agota en las comarcas: la usada capitaliza casi todas las ventas

Los concellos de las comarcas se están quedando sin vivienda nueva o, al menos sus propietarios no están por la labor de ponerlas en el mercado. Durante la primera mitad del presente año se formalizaron en Deza y Tabeirós-Montes un total de 221 transacciones y solo ocho corresponden a inmuebles a estrenar.

Esta tendencia se arrastra desde hace años, pero en el área Lalín emergía como casi el único municipio con vivienda nueva a disposición del mercado, aunque ahora este fenómeno ya no se produce. Aparentemente tanto en el núcleo urbano como en la periferia de la capital dezana existen bloques de pisos desocupados a consecuencia de la quiebra de promotoras arrastradas por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pero una parte importante no se la colocado en el mercado. Existen casos de promociones que pasaron a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que no se pueden comercializar porque, por ejemplo, carecen del acto administrativo de división horizontal y otras, con el paso del tiempo, su estado de deterioro está muy avanzado.

En los seis primeros meses de este curso se cerraron, como indicamos, 221 compraventas según datos del ministerio y las ocho operaciones con vivienda nueva se ciñen a A Estrada (cinco), mientras que Lalín, Silleda y A Estrada se reparten una en cada caso. La capital de Tabeirós se mantiene como el principal núcleo de las comarcas con mercado para la vivienda protegida y de las 13 transacciones capitalizó nueve, otras tres corresponden a Silleda y la restante, a Lalín. La compraventa de hogares con algún tipo de protección oficial, por falta de este tipo de servicios o por otras razones propias del mercado, nunca fue muy representativa en las comarcas pero ahora incluso está por delante de la vivienda a estrenar.

Entre enero y junio se cerraron 69 compraventas en Lalín, que se mantiene como el ayuntamiento con mayor movimiento para el sector del ladrillo, pero si hace años su distancia con A Estrada era muy importante, ahora se acorta hasta el punto de situarse casi a la par, una vez que en la capital de Tabeirós se formalizaron 63 transacciones. Otras 35 corresponden a Silleda, siete a Vila de Cruces, tres a Rodeiro, 16 en Agolada, 11 a Forcarei y las 17 restantes fueron viviendas situadas en los límites territoriales de Cerdedo-Cotobade. En Dozón el mercado no se movió en estos seis meses.

Los números sorprenden, sin embargo la escasez de vivienda nueva se arrastra desde hace bastante tiempo. El año pasado se cerró con un total de 443 ventas en las comarcas, solo con ocho casos de hogares que no habían estado habitados con anterioridad. Estos corresponden a Lalín, con cuatro de 168 ventas, tres de 105 en A Estrada o una de las 42 transacciones habidas en Cerdedo-Cotobade.

El segundo mejor arranque del año en una década

En las comarcas sí existe demanda de vivienda y así lo ratifican los números, sin ir más lejos, del primer semestre que acaba de hacer público el ministerio. Entre enero y junio hubo 221 compraventas, dato que en la última década solo se vio superado en 2021, cuando habían sido 236. Ni en la primera mitad del pasado ejercicio ni en los nueve anteriores hubo tanta demanda de todo tipo de vivienda en los nueve ayuntamientos. En 2022 fueron 211 y en el primer año de la pandemia, 149. En la primera mitad de 2019 el registro oficial nos dejó un saldo de 113 operaciones y 137 doce meses antes. En 2017 hubo 142 y, también durante el primer semestre de 2016, el balance fue de 132. Los años anteriores se cerraron con 94 y 83 y solo entre enero y junio de 2013 el balance fue bastante llamativo al contabilizarse 164, de las que hasta 118 correspondían a Lalín. Si atendemos a los datos más recientes, los del segundo trimestre de este año, el balance es de 106 compraventas, de las que 103 fueron para hogares de segunda mano y siete protegidos. El total por concellos es el siguiente: Lalín (38), Silleda (16), Vila de Cruces (2), Rodeiro (2), Agolada (7), A Estrada (26), Forcarei (6) y nueve en Cerdedo-Cotobade.