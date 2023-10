Los pellets bajan de 8 a 5 euros, pero aún siguen más caros que antes de la pandemia

Los pellets son uno de los métodos más utilizados para la calentar la casa en la zona de Deza y Tabeirós-Montes. Especialmente a raíz de las subidas de luz, gas natural y petróleo que se registraron el año pasado y durante el primer trimestre de este. Fueron muchos los que por economizar o por sostenibilidad optaron por la alternativa de las estufas o las chimeneas de leña, aunque finalmente las primeras no salían tan rentables, ya que este biocombustible acabó triplicando su precio debido a la alta demanda y a la falta de stock. Por fortuna, todo apunta a que este invierno el precio de los sacos se ha moderado levemente, bajando de los 8 euros de media que costaban hace unos meses, a los 5,50 de media que cuestan ahora.

En Irmáns Picaño, de A Estrada, se alegran de esta bajada pero aseguran que el coste todavía es alto: “el año pasado vivimos un pico en la subida de los precios, pero este año todavía son caros si lo comparamos con lo que costaban antes de la guerra de Ucrania, por ejemplo, cuando rondaban los 3,50 euros”. El motivo de este pico es, según comparten, que “había mucha demanda de países europeos y se exportó mucho pellet de España, por lo que no había stock suficiente y el que había iba a precios desorbitados”. “Podemos decir que el pellet subido en torno a un 30 o 40%, al igual que el gas o el petróleo” afirman.

Por todo ello, desde la dirección de esta empresa estradense aseguran que “si no baja más, no va a ser un método calefactor rentable”.

En Express Pellets, de Lalín, la percepción es muy similar. Aquí, el saco se vende a 5,80 euros porque cuenta con la certificación PEFc, que garantiza que la madera utilizada para producir estas virutas inflamables procede de bosques y montes sostenibles. Además, también tienen trazabilidad, lo que significa que en caso de haber un problema en la estufa, se puede saber si este es debido al producto, y en qué parte del proceso de producción ha aparecido el factor responsable de la avería.

César García, miembro de la dirección de la entidad dezana, sostiene que la calidad del pellet este año es mucho mayor que en el 2022, ya que debido a la poca oferta española, se importó producto de Brasil a través de Portugal. “Este año hay producción de aquí mientras que el pasado invierno se importaba mucho, lo que no permitía saber exactamente la calidad y la procedencia del material con el que se produce el pellet”. Asimismo, declara que las subidas de precio estratosféricas del ejercicio anterior tienen que ver con la alta demanda llegada de Europa: “el cliente de aquí es menos predecible que el europeo”. “Nosotros no compramos hasta que llega el frío mientras que ellos se surten meses antes, lo que generó que el año pasado en mayo ya no hubiese stock y al final, el precio lo determina la relación oferta demanda” señala el empresario, que expone que para este invierno “hay pellets de sobra”.

Una alternativa poco rentable, pero ecológica

Como se mencionaba anteriormente, bajo el punto de vista de la empresa estradense Irmáns Picaño los pellets todavía deben bajar más. “A día de hoy, con estos precios, este sistema calefactor no es verdaderamente rentable, para que lo fuese tendría que bajar hasta los tres o cuatro euros de antes”, señalan. No en tanto, esto no ha detenido a los habitantes de la zona a la hora de decidirse por instalar estufas: “estamos teniendo instalaciones desde hace una semana, y es raro porque generalmente la gente espera a que llegue el frío para pensar en estas cosas”. El motivo de que la ciudadanía opte por este sistema pese a no ser, a día de hoy, el más rentable, podría tener que ver con una cuestión de conciencia ecológica: “hay mucha gente preocupada con la sostenibilidad y el gasto de recursos en los, y este es un método mucho más sostenible que la calefacción con combustibles fósiles como el petróleo” señalan desde Irmáns Picaño.

La importancia de priorizar la calidad

En épocas de inflación y crisis económica como la actual, la ciudadanía suele priorizar el ahorro ante la calidad. En el caso de los pellets, esto puede generar averías en las estufas, lo que daría la razón al refrán “lo barato sale caro”. “El pellet está producido a partir de serrín de pino, pero hay marcas que en lugar de utilizar su propia materia prima la compran a aserraderos” dice, y añade: “el problema con eso es que no se sabe de dónde procede ese serrín, y si viene de tableros con pegamento u otros productos químicos como el cloro, puede estropear completamente la estufa e incluso la chimenea”. Para evitar estas situaciones, García recomienda “mirar que tengan trazabilidad y la certificación PEFC”.