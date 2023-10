Los alumnos del colegio Nosa Señora de Lourdes de A Estrada vivieron ayer una jornada de confraternidad centrada en una de las celebraciones más tradicionales del otoño: el magosto. El centro programa anualmente esta fecha para aprovechar las castañas que ofrecen los árboles de sus instalaciones de Matalobos. El buen tiempo acompañó por completo la jornada, si bien es cierto que no suele ser habitual que esta fiesta se celebre con los participantes en pantalones cortos. Aunque en esta ocasión no apeteciese arrimarse al calor de las brasas, las altas temperaturas no fueron impedimento para disfrutar de las castañas asadas, las caminatas y los juegos populares.