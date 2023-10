El alcalde de Lalín, José Crespo, anunció la activación del procedimiento para la elección democrática de los representantes vecinales en las parroquias del municipio. Asegura que hace un mes ordenó al secretario municipal que pusiese en marcha este proceso reglado, que implica la designación de funcionarios para acudir a los colegios electorales en la jornada de votación. La previsión, dijo, pasa porque la elección de los pedáneos pueda arrancar el próximo mes de noviembre, con el objetivo de finalizarla en diciembre.

El mandatario, criticado durante el anterior mandato por la oposición al no convocar esta cita electoral impulsada por el cuatripartito, alegó que se optó por prorrogarle el cargo a todos los representantes vecinales debido a la pandemia sanitaria, “pero ahora se van a elegir todos de nuevo”, dijo. La duración del procedimiento dependerá, indicó, del número de candidatos que haya en cada parroquia. “En algunas habrá varios, otras en las que haya uno y otras en las que no se presente nadie”, remarcó. “En principio no debería haber problema y está mirando el secretario para que entre el mes de noviembre y diciembre todos resulten elegidos”. El alto funcionario, avanzó, es favorable a realizar este proceso en cinco parroquias cada vez y para eso son necesarios una decena de empleados municipales.

Por otro lado, el primer edil valoró dos denuncias públicas del PSOE local; una referida al estado de la calle P, y la otra relacionada con el asfaltado del firme sobre el cruceiro de la parroquia de Xaxán. “Hay varios viales que están en condiciones francamente mejorables y queremos, poco a poco, atajar esas deficiencias, pero cuando podamos”, apuntó sobre las quejas acerca del estado de la calle P.

Más crítico con los socialistas se mostró en su alegato al cruceiro de Xaxán. Explicó que la plaza, asfaltada desde hace muchos años, formaba parte de un espacio sin ningún tipo de ornamentación y tiempo después, en la década de los años 90, los vecinos adoptaron la decisión de colocar un cruceiro elaborado por la Escola de Canteiros da Deputación. “El PSOE no se documenta, da palos de ciego y parece que pintamos una rotonda allí y creo recordar que algo se hizo con el Plan Concellos 2015”, apostilló, al tiempo que manifestó que el crucero carece de valor patrimonial. “No es que se aglomerara donde el cruceiro, es que ya lo había y pusimos el cruceiro encima. La demostración de que ni se enteran es que el rural para ellos es totalmente ajeno porque no lo pisan”, remachó.

“El 85 por ciento de mi tiempo estoy en Lalín”

“El 85 por ciento de mi tiempo estoy en Lalín y así seguiré todo el mandato. Xa dije que si el Senado me llegaba a quitar más tiempo del que quería y no veía resultados, que obviamente estaría plateándome lo de dejarlo”. Así resumió Crespo su experiencia en la Cámara Alta, donde aseguró que tiene intención de “hacer cosas por Lalín y por nuestra zona”, sin desatender la atención vecinal en su municipio. El alcalde aprovechó para arremeter contra el PSOE y contra el presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez, y de paso disparar contra los socialistas de Lalín por no haberse posicionado en contra de una posible amnistía, incluso mostrándose partidarios de esta vía alguno de sus concejales. “Lo que pasa en Cataluña también afecta al resto de España y el PSOE está siendo muy irresponsable por la poltrona de un señor, así que lo más limpio sería convocar elecciones”. En clave local, también con este partido como objetivo, indicó que “es el gran indocumentado de los grupos políticos de la oposición porque tanto Rafael Cuíña como el BNG se documentan mucho más, pero el PSOE no... si hiciera alguna pregunta”, apuntó, trayendo a colación de nuevo el episodio del cruceiro de la parroquia de Xaxán.

Negociación por la gala televisiva del Cocido

A pesar de que acabamos de estrenar el mes de octubre, el mandatario aprovechó una entrevista radiofónica para comentar algunos detalles de la próxima Feira do Cocido, recordando que días atrás ya fue anunciado la identidad del cartelista de 2024. Habló, sin ir más lejos, de la gala televisiva que coincidiría el 2 de febrero, una vez que el día grande de la fiesta será el día 4. “Tenemos cartelista, estamos trabajando para buscar un pregonero y la gala me gusta hacerla porque la última fue un éxito de público y tuvo una repercusión importante para el Concello y para la TVG”. En este sentido avanzó que mantuvo una reunión con el director general del ente autonómico, Alfonso Sánchez Izquierdo, para que entre las dos partes se pueda cerrar un acuerdo de cara a la organización de este espacio. Para Crespo, el hecho de que la fiesta sea tan pronto condiciona la contratación de artistas pues a comienzos de febrero o están de gira o todavía no comenzaron la temporada. “El año pasado lo conseguimos con Beret y con Omar Montes, que fueron un poco las estrellas, y el plato fuerte fueron esos dos artistas y confiemos que podamos encontrar algo importante para este año. Honradamente, si no encontramos un par de artistas o tres que nos llenen el ojo y que sepamos que pueda ser un éxito es mejor no hacerla. Ya en otro orden de cosas anunció la convocatoria de una reunión, el día 16, en la Diputación para que el grupo de gobierno presidido por Luis López explique a los alcaldes sus iniciativas.