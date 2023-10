Cinco años sin Julio... y los mismos interrogantes

El 11 de octubre de 2018, hace justo cinco años, Julio Félix Fernández Vázquez salía a dar su paso habitual por el entorno de Saídres. Pero no regresó a su casa de Aldea Grande, de modo que se montó un dispositivo de búsqueda con familiares, vecinos de la parroquia e incluso ayuntamientos limítrofes, así como con fuerzas de seguridad, para dar con su paradero. La búsqueda se prolongó sin éxito hasta el 1 de noviembre, y después asumió la investigación la Policía Judicial.

Desde entonces, no se ha producido ningún avance. Su sobrina, Paula Fernández García, explica que desde los cuerpos de seguridad “no ha habido ningún contacto con nosotros, y no se ha reabierto la búsqueda al no aparecen ningún resto” que pudiese dar pistas sobre dónde está. Recuerda que aún hoy su padre, Luis (hermano del desaparecido), que es cazador, “está alerta cada vez que sale con su pandilla, por si encuentra algo. Y yo también salgo mucho a caminar, pero es que ya no sabes por dónde buscar”, lamenta.

Julio tenía 72 años en el momento de su desaparición y fue visto por última vez ese 11 de octubre, a las 13.00 horas, en Martixe. Su sobrina recuerda que nunca, en sus anteriores paseos, se había desorientado y llevaba una vida autónoma. Aunque vivía en el lugar de Aldea Grande con su hermano y la familia de éste, Julio había nacido en Cortegada, donde aún conservaba una casa que visitaba de vez en cuando. “Yo lo llevaba a veces y pasaba allí el día, ventilando la casa o limpiando la finca”. Se medicaba desde hacía años contra la esquizofrenia, y los médicos le habían indicado en un control rutinario, días antes, que esta medicación podía adelantarle síntomas de alzhéimer.

En nombre de su familia, Paula agradece la tremenda ayuda por parte de los vecinos a la hora de organizar dispositivos de búsqueda, pero echa en falta una mayor diligencia por parte de la Guardia Civil. “Tuve que pedir yo planos del municipio para coordinar las búsquedas, y eso no me correspondía a mí. Al principio fui yo quien organizaba las batidas”, recuerda.

Drones y perros de rastreo

En los sucesivos operativos montados, se peinaron palmo a palmo los montes de Saídres, pero también otras zonas como Escuadro y Siador. Hasta uno de los miembros del parque de bomberos de Deza, el malogrado Manuel Silva, participó en la búsqueda con drones que permitieron escudriñar el interior de las pozas que formaban parte de las antiguas minas de Fontao. “Pero es que ni los perros de rastreo detectaron nada”, en referencia a dos canes especializados en este tipo de búsqueda traídos desde Madrid. En los días sucesivos, vecinos, Protección Civil y fuerzas de seguridad ampliaron la zona en la que podría estar el septuagenario, “pues uno de los guardias que acompañaba a los perros nos comentó que una persona mayor con principios de alzheimer si se desorienta, puede llegar a caminar hasta 12 kilómetros”.

Los operativos se montaron hasta el 1 de noviembre, y después la investigación quedó asumida por la Policía Judicial. “No hubo ningún contacto con nosotros, desde entonces; y, por lo visto, ya era mucha suerte que se estuviese tanto tiempo buscando”, señala Paula. Una de las hipótesis que se barajó en su momento es que el anciano fuese atropellado por un coche y el responsable se deshiciese del cuerpo. “Pero es que hay que tener mucha sangre fría para algo así”, reflexiona su sobrina.

Mientras tanto, ella y el resto de la familia siguen sumidos “en una pesadilla, día tras día, porque ves la habitación que ocupaba, o vives fechas como la de hoy”. Y este infierno lleno de preguntas no va a cesar cuando, dentro de otros cinco años, Julio Félix Fernández, si él o sus restos no aparecen antes, sea dado oficialmente por muerto.