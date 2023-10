Del otoño a la mesa

Aunque el tiempo no lo demuestre, el otoño ha llegado a las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, y eso significa, entre muchas otras cosas, que las despensas empiezan a llenarse con productos de temporada que se convierten en los protagonistas de todos los platos. Cada año, los restaurantes ajustan sus cartas al llegar esta estación. En A Estrada ya pueden degustarse algunas de las recetas creadas con igredientes estrella como la calabaza, las castañas, las fabas y por supuesto, las setas.

En el Velis Nolis, Jaume García cambia las opciones diariamente pero lo que son fijos son los productos arriba mencionados. Entre sus propuestas se encuentra un plato caliente de fabas frescas de temporada con pulpo y setas, un carpaccio de amalita cesarea con aceite de trufa y zumo de lima, así como un plato de castañas y setas con salsa de nata. Asimismo, si lo que se busca es algo más fresco, en consonancia con las altas temperaturas de esta primera semana de octubre, Jaume García ofrece alternativas como un plato de queso con higos y vinagreta.

Otro restaurante local que modifica su carta para incorporar estos ingredientes es el Navegación. De nuevo, los preferidos son las setas y las castañas, productos de proximidad que en muchos casos el propio regente, Xoán Pichel, va a buscar por la zona, si bien confiesa tener un proveedor de confianza que los suple de boletus, amalita cesárea y rúsula, las tres variedades con las suelen trabajar. En cuanto a postres, Pichel apuesta estos días por la manzana que está “en su mejor momento”.

Si se habla de alimentos de otoño hay uno que para los amantes de la carne no puede faltar, que es la caza. Es habitual que en esta época conejo o jabalí entren a figurar en las cartas de restaurantes, coincidiendo con la época en la que vuelven a estar activos los cotos. No obstante, Pichel comparte que si bien antes sí empleaban carnes de este tipo, desde hace tres años su negocio de ofrecerlas: “es por una cuestión de principios, no comparto la idea de matar o hacer sufrir a un animal por deporte, antes sí la utilizábamos y a mí me gusta probarla en otros restaurantes, pero aquí prefiero dejarla fuera”.

La calabaza es otra de las grandes favoritas, especialmente para platos calientes como sopas o purés. En general, la riqueza de productos frescos en las comarcas, donde hay una importante presencia del sector primario, la gastronomía es siempre un punto fuerte, pero el otoño es una de las mejores épocas del año, y en esto coinciden desde el sector de la restauración.

El turismo saca provecho a la nueva estación

La restauración no es el único sector que se nutre de esta estación, pues en el turístico también han aprendido a sacar el máximo rendimiento a estos meses aprovechando los atractivos que el rural ofrece. Ligado con la gastronomía está la iniciativa Outono Gastronómico propulsada por la Xunta de Galicia y en la que participan varias casas de turismo rural de la zona. En concreto son A Casa da Botica y Torres de Moreda en A Estrada, Casa San Ginés y Casa Grande de Fuentemayor. Esta propuesta consiste en ofrecer paquetes de menú degustación, con estancia o sin ella, y los menús pueden consultarse en la página web de Turismo de Galicia. En Torres de Moreda, por ejemplo, afirman que sacan el máximo partido a las manzanas para postres o platos, pero también para realizar rutas por los manzanos y catas de sidra que dan al visitante la opción de aprender más sobre este producto y sobre el paisaje.

El magosto y el Samaín ocupan la agenda social

La agenda social encuentra en el otoño una época de ajetreo, entre el Samaín, en el que la influencia estadounidense ha hecho que se convierta en una fecha para decorar calabazas y disfrazarse, y los magostos, generalmente acompañados de foliadas, las opciones festivas y de ocio no tienen nada que envidiarle al verano y sus verbenas. En específico, los magostos suelen ser celebraciones más bien íntimas, organizadas por asociaciones o parroquias, y lo habitual es que se acompañe con foliadas, música tradicional. Sin embargo, hay algunos que ya han cogido la suficiente fama como para convertirse en una cita de referencia. Es el caso del Musa de Sabucedo, un encuentro que en la edición del 2022 acogió el estreno de la película ganadora de los Goya, As Bestas. El cartel de este año todavía está por presentar, pero por norma se celebra a finales de octubre y arranca con magosto, muiñada y Samaín, además de numerosas actividades de carácter cultural como recitales, charlas o exposiciones, así como rutas guiadas por los montes de las manadas de O santo. En la zona de Deza, otra cita señalada es la Festa da Castaña da Breixa, que este año celebra su vigésima octava edición en Silleda. Este evento también suele estar acompañado de actuaciones musicales y cena con otros productos típicos de la zona.

La Casa do Patrón viaja a la Galicia rural de antaño para recrear el proceso del lino

En Lalín, la Casa do Patrón celebraba ayer la décimo quinta edición de la Recreación do Proceso do Líño en su museo etnográfico. A partir de las 16.00 horas, los asistentes pudieron presenciar cómo se realizaba tradicionalmente este material, así como una explicación de todo el proceso. También contaron con una exposición de ropas de lana para mostrar la vestimenta en la Galicia rural de antaño y siguieron con una foliada en la que actuaron Pandereteiras A Xariza de Parada, Asociación Aires Nosos de Verín y Grupo de gaitas Os Trasnos de Doade. Esta es una de las actividades que la entidad organiza dentro del calendario de otoño y en el que intentan incorporar productos de temporada como la nuez para realizar postres que poner a la venta. Pero esta no es la única, sino que desde la dirección aseguran que esta es una buena época para hacer el turismo y los eventos en el espacio natural. Dentro de la oferta, incorporan rutas organizadas para grupos grandes o excursiones de colegios en los que participan de procesos artesanales vinculados al rural, como hacer harina de maíz y cocinar su propio pan o darse un paseo por el monte para recoger castañas y después celebrar un pequeño magosto. De esta forma se busca sacar provecho a esta estación que en la zona está cargada no solo de belleza paisajística, sino de peso costumbres y sabores propios.