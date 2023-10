Carboentes: festa, historia e patrimonio

Durante tres días celebrou Carboentes a festividade da Virxe do Rosario, que aquí ten tanta ou máis devoción ca o Santo Estevo, patrón da parroquia. Tiveron tres xornadas de festa, con misa e procesión que oficiou e dirixiu o párroco Alvito García Fente, xantares nas casas sábado e domingo, e música en concertos e verbenas os tres días, para as que os ramistas contrataron a orquestra Escaparate, os grupos Óbice Capital e Xéminis, a Charanga KM O, e o DJ Marcos Fernández, que tamén animaron as sesións vermú, logo de que estoupara a abundante pólvora.

Boa ocasión para visitar e percorrer esta parroquia, que é das maiores en extensión e poboación do municipio de Rodeiro, que a principios do século XIX foi un dos concellos que, xunto aos de Guillar e Camba, formarían o de Rodeiro, daquela pertencentes ao partido xudicial de Chantada. A de Carboentes, con 100 veciños ou casas, era en 1836 cando se formaron os actuais concellos, a parroquia máis habitada de todas, case dobrando o censo das de Rodeiro, Álceme, Pescoso, Arnego e Asperelo, que lle seguían en número de veciños. Unha parroquia gandeira regada polo Arnego e os seus afluentes que garda un importante patrimonio, que aquí deixaron os antigos habitantes do país, no castro de Baroncelle que perdeu boa parte das súas defensas e sufriu o espolio dos furtivos buscadores de tesouros en tempos recentes e agarda unha axeitada escavación e nas numerosas mámoas que se teñen catalogadas nos lugares de Alén, A Torre e Bardelás, que aínda se conservan malia a continua espoliación e destrución á que foron sometidas ao longo dos séculos, o mesmo ca algunhas antigas edificacións de mérito e obras de arte relixiosas e moitas mostras da arquitectura popular, que substituíron as novas construcións.

Igrexa, sepulcros e retablos

Da igrexa románica do século XII, ampliada e refeita en parte no estilo barroco que imperaba hai un par de séculos, tense publicado moito. Aquí estiveron, especialistas do románico coma Ángel del Castillo, Hipólito de Sá, Bango Torviso, Yzquierdo Perrin e, máis recentemente, Augusto Guedes de Castro, e nós mesmo temos publicado en varias ocasións, pero do resto, que non é pouco, queda moito por estudar e divulgar. O máis destacado son os capiteis que se poden ollar no dobre arco triunfal e os canzorros e métopas que se atopan baixo a sopena do tellado.

Desapareceron do templo dous anacos dun baldaquino gótico que tivo, con relevos de Adán e Eva e a Última Cea de Xesús, vendidos a mediados do pasado século, segundo se di para mercar o reloxo mecánico que campa na fachada. Semellante sorte debeu correr unha imaxe da Virxe do Bon Amor, que retratamos hai cinco décadas, nas mans do mestre Julio Lois na súa escola da Latiza. Tamén falan os veciños da desaparición dun sabre que estaba dentro do sepulcro con estatua xacente e arcosolio e presidido por unha imaxe pétrea do San Gregorio, que está na nave da igrexa, que a tradición oral di que é do marqués de Remesar, aínda que máis ben parece dun frade ou abade, semellante, aínda que máis sinxelo e con menos ornamento, ao que pode ollarse na igrexa románica de Ventosa (Agolada).

No mesmo muro, oculta detrás dun altar barroco, hai unha lápida cunha longa inscrición de caracteres góticos que sinalaba os sepulcros de Álvaro Janeiro e da súa dona María Fernández, antes de que se fixera a grande reforma e ampliación da igrexa. A inscrición puidémola ollar mercé a xenerosidade de Alvito García Fente, que se encargou de retirar o retablo e tamén nos facilitou o acceso a sancristía, que en tempos foi capela funeraria, onde tamén se conservan un par de sepulcros con arcosolios dos fidalgos da casa de Remesar. Transcribimos aquí a inscrición que figura incompleta en dúas lousas, que publicamos recentemente no Descubrindo do S.E.D. de 2022: “Loor et alabansa de Dios Iesu Cristo et de San Bartolomeo esta / capilla arco et sepultura mandaron facer Alvaro Janeiro et Maria Fernandes su muger los quales mandaron primeramente a / la obra desta iglesia quatro fanegas de pan en cada un año / que tienen en esta aldea de Santo Estebo una e media en el casal o / decimo a Dios de cien ducados e seiscientos reales e otros dos e medio en l(os) / ...de Santo Estebo con cargo de quatro misas una cantada e / tres rezadas con responsos e agoa bendita sobre la dicha sepultura / por dia de San Bartolomeo por sus almas et de sus defundos / [e en las cantadas las de presbitero e feligreses] et el año que no se dixeren... / ...de Alvaro Janeiro... / et diga las misas pero faciendolas decir el [parroco]...”.

Polo demais, sinalar que nos tres retablos barrocos da igrexa, hai dúas imaxes do santo patrón, unha delas moi antiga e a outra máis nova que sae en procesión pola súa festa, destacando tamén as de San Antonio, San Roque, San Bernardo e a da Virxe do Rosario que preside un fermoso altar lateral, que é a que sae en procesión nesta festa de outubro, acompañada do Sagrado Corazón e da Virxe de nova feitura. De moito mérito é a cruz procesional que se mostra só nas celebracións da parroquia.

Cregos nesta parroquia de San Cristovo de Carboentes foron Jerónimo de Camiña, en 1531, Fernando Vidal no 1558 e Cristóbal de Soto, El Mozo, no 1584, citados en documentos do Arquivo da Catedral de Santiago, segundo nos informa o investigador dezao José Ramón Pérez Salgado. Dende mediados do século XVIII, Carboentes aparece como parroquia principal da que dependen as de Santiago de Arnego e San Martiño de Asperelo, esta última deixaría de selo en 1891, en que pasaría a ser principal tendo a San Paio de Senra coma anexo, pertencentes todas elas ao arciprestado de Camba.

Mesmo fronte á igrexa parroquial está a casa reitoral medio arruinada, parte dela construída con bos perpiaños que os veciños pretenden arranxar para local social.

Un ben labrado cruceiro procesional con mesa e inscrición pode verse o carón da pista que vai a Agrosagro coas clásicas figuras de Cristo e a Virxe rodeada por cinco anxos, un San Estevo no fuste e unha inscrición na base que da conta da súa construción no ano 1776. Hai outro na encrucillada entre Remesar e As Antas datado en 1861, segundo se pode ver nunha ampla inscrición que ocupa a base e parte do fuste, no que tamén ten en relevo unha caveira e os símbolos da paixón, carecendo de imaxes na cruz.

A tulla e a torre

No lugar de Baroncelle no que atopa o castro local xa citado, localizamos hai tres anos os restos da tulla ou celeiro, que aquí tiveron as monxas de San Pedro de Vilanova en Dozón, que logo pasaría a depender de San Paio de Antealtares, e tamén hai noticia de que os frades de Oseira recollían aquí rendas dos foros que tiñan nesta e noutras parroquias da contorna, e nalgún tempo, os fidalgos do pazo de Camba, segundo reza nos vellos documentos. Dous linteis en dúas vellas construcións agora ruínas con senllas cruces en relevo e unha terceira que se perdeu ao derrubar a porta principal para dar cabida aos tractores e maquinaria moderna e varias ventás e outras canterías reaproveitadas nos valados das leiras próximas, deixan testemuño da antiga casa e almacén medievais.

Moi semellante é a historia da Torre de Carboentes, que quedou rexistrada para sempre na toponimia dando nome ao lugar onde se asentaba. A fortaleza achábase na paraxe coñecida como Os Nabais, terreo dedicado desde inmemorial a labradío, situado a escasamente uns cen metros ao sur da última casa do lugar. Dela só se conserva unha cativa parte dos alicerces, con varios bloques de cantería e algúns cachotes mesturados, indo o resto a parar a valados e construcións da aldea os máis deles, segundo contan os nosos informantes levados hai uns cen anos para construír a casa de Cabezas, no outro extremo deste lugar da Torre.

A uns 300 metros ao suroeste do lugar da Torre, nun penedal que domina as terras do alto Arnego deica a Serra do Faro, hai unha estación rupestre sen catalogar, con tres cazoletas aliñadas, ao carón dun par de pías naturais nunha rocha case chá de boas dimensións que os paisanos din que foron feitas polos mouros.

As terras da Torre e a fortaleza pertenceron aos señores do Pazo de Camba ao igual que boa parte do próximo lugar de Agrosagro. Nos documentos antigos e na tradición oral menciónase a Torre de Agrosagro, que non fomos capaces de localizar nese lugar, polo que coidamos que pode ser que unha e outra sexan a mesma, ao atoparse estes dous lugares de Carboentes a escasamente un quilómetro de distancia.

Notables hórreos e muíños

O río Arnego que atravesan tres pontes e varias pontellas e que, entre fervenzas e tostas, movía unha ducia de muíños e algúns batáns e serradoiro en tempos, os máis deles agora en ruínas coma os catro que están preto da pista que leva a Álceme, mentres outros, coma os dos veciños das Antas, foron restaurados polos seus propietarios e aínda funcionan na actualidade, sendo usados para xuntanzas de lecer de familiares e amigos.

Tamén se poden ollar varios hórreos en eiras lousadas, de boas dimensións e curiosos remates, de entre os que chama a atención o da Torre, cunha figura humana portando unha arma colgada do ombro e outra cunha cruz sobre a cabeza en cada seu remate, ou o de onda a igrexa, que foi feito a mediados do século pasado polos canteiros de Pedroso, que deixaron un relevo con feitura de rostro, que ía adornalo, chantado no valado que está nas inmediacións, semellante aos que decoran o hórreo do Moganga, no lugar de Outeiro de Fafián, por citar algúns singulares.

A parte da casa de Remesar xa citada, que presenta dous escudos no curro interior con armas dos Varela, López e Taboada, é a única fidalga desta parroquia, na que hai boas casas señoriais dos séculos XVIII e XIX, nas Antas, Mariñaos e Baroncelle e nos lugares que atravesaba o vello camiño real que, procedente de Chantada, logo de pasar por Requeixo e Asperelo, seguía cara a A Lagoa de Dozón, atravesando a ponte Sanlés, facendo encrucillada en Carboentes cun que viña de Senra e continuaba a Farán pola ponte da Almucela e outro que, procedente de Rodeiro, ía cara a Arnego, onde empatada co que viña dende Oseira e continuaba por Dozón para o Ribeiro e outras terras de Ourense.

Da parroquia de Carboentes téñense publicado varios traballos con certa amplitude nos libros A comarca do Deza (1989 e 1996), Rodeiro unha terra un patrimonio (1995), Rodeiro, unha terra con historia ((2008), A igrexa de Carboentes, panteón de anónimos personaxes e As pegadas monacais e fidalgas desta parroquia de Rodeiro (Descubrindo 2022), así coma mencións en enciclopedias e centos de artigos en prensa a agora na internet, que pode consultar quen queira saber máis desta parroquia de Camba.