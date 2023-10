El gobierno lalinense elude aclarar si realizará algún tipo de actuación en el cruceiro de Xaxán, convertido en glorieta tras las recientes obras de reposición del firme en el lugar. La obra en sí carece de la antigüedad que establece la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para considerarla un bien protegido, como si lo están los hórreos, cruceiros y petos de ánimas anteriores a 1901.

En efecto, la obra fue construida en tiempos recientes, tanto que fue inaugurada por el actual alcalde, José Crespo. No obstante, desde el PSOE entienden que es una escultura con valor artístico y que dejarla como vértice de un triángulo pintado a modo de isleta de tráfico no solo es “una falta de respeto”, sino también “una chapuza absurda”, ya que la glorieta no cumple función alguna. El gobierno local se limita a responder que estudiará si procede realizar alguna actuación.