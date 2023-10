El premio periodístico Manuel Reimóndez Portela, organizado cada año por la Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada, llega a su vigésimo octava edición con una novedad, y es que a partir de ahora será el departamento de Cultura del Concello el que lo gestione, pasando así a formar parte de la nómina de premios otorgados por el organismo municipal, como es el Manuel García Barros de Narrativa, el Avelina Valladares de Poesía, o el Varela Buxán de Teatro.

Esto explica el porqué de que no se hayan cumplido los plazos que generalmente caracterizan a este certamen, aunque ayer ya se publicaban las bases para que todos aquellos interesados en presentar su texto periodístico escrito e lengua gallega puedan hacerlo y tener la oportunidad de llevarse el premio, que además está acompañado por una cuantía económica de 1.000 euros.

Así pues, las bases son las siguientes. En primer lugar, el premio se otorgará al mejor trabajo o serie de trabajos (hasta un máximo de cinco), publicados en la lengua autóctona en cualquier medio de comunicación escrito sea en papel o digital. La dotación económica, como ya se mencionaba antes, es de 1.00 euros, que está sujetos a las correspondientes obligaciones tributarias. Asimismo, podrán presentarse trabajos publicados hasta el 31 de septiembre de este año, y el plazo de entrega finalizar el 1 de noviembre. En este apartado se incluye otra novedad y es que a partir de ahora la presentación del texto deberá ser siempre a través del correo electrónico, enviándolo a la dirección pxornalisticoreimondezporela@gmail.com. Por lo que ya no se recogen los trabajos de forma presencial.

Así pues, la resolución del jurado cualificadores será inapelable, y aunque todavía no está definida la fecha exacta en la que esta se dará a conocer, el concejal de urbanismo, Juan Constenla, adelantó ayer durante la presentación que posiblemente sea la segunda o tercera semana de noviembre. Por ora parte, el jurado cualificador estará integrado por miembros del Comité de Seguimento del premio, dos de los cuales también asistieron ayer a la presentación de las bases: Juan Andrés Fernández, al frente de la gestión del Museo do Pobo Estradense y de la publicación histórica anual Miscelánea; y Pepe Vilariño.

En otro orden, el jurado podrá declarar desierto el premio en caso de considerar que ninguno de los trabajos presentados reúne las cualidades o la calidad suficiente para hacerse con el reconocimiento, aunque esta situación no es habitual que suceda.

Finalmente, la organización del premio se reserva el derecho de publicación de los textos premiado y la participación en el certamen supone la aceptación de todas y cada una de las bases anteriormente mencionadas.

Durante el encuentro celebrado ayer en la sala de juntas del consistorio estradense para presentar esta vigésimo octava edición, el concejal, Juan Constenla, se congratuló de que este certamen pase a sumarse a la amplia lista de premios organizados por el Concello, todos ellos más que asentados y con gran prestigio a nivel gallego. “Podemos decir que ahora ya tocamos todos los palos de la escrita en gallego” declaraba el edil.

Mientras, el miembro del comité de seguimiento, Juan Andrés Fernández, alentó a la gente a participar y recordó que no es necesario ser autor de los textos para presentar uno si se considera que el valor de este es merecedor del reconocimiento, aunque por supuesto, el premio sería finalmente para el autor y no para la persona que lo presenta. Además, este también agradeció al Concello su interés por querer adoptar el certamen que se acerca a su treintena y que hasta ahora estaba impulsado por la Fundación de Exposición e Congresos. Finalmente, lamentó que no se cumpliesen los plazos habituales.