Los grupos de Whastapp de padres y madres de A Estrada ardían ayer por la mañana con el aviso de que estos días se había producido un presunto intento de rapto a una niña de cinco años por parte de un varón que supuestamente merodeaba por la villa. Inmediatamente, a esta información se fueron sumando más detalles, llegando incluso a acompañar los mensajes de una imagen de un hombre de avanzada edad ataviado con un chubasquero y portando un paraguas. Sin embargo, todo apunta a que la alarma generada por dicha publicación no tenía fundamento, pues tanto la Guardia Civil como la Policía Local han desmentido estar al tanto de que dicho episodio se haya producido en la localidad y han asegurado que no existen ninguna denuncia al respecto. Así pues, parece que en principio no hay motivos para elevar la vigilancia o la preocupación más de lo que la responsabilidad parental requiere en circunstancias normales.