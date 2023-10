El Bar Tertulia cerró sus puertas el pasado mes de agosto después de tres décadas abierto. El histórico local de la Travesía Benito Vigo echaba el cierre por jubilación tras ganarse una clientela fiel. Este local sin embargo ha tardado poco en encontrar un relevo y se trata de un vecino de la zona. A pocos metros de distancia de este céntrico bar se encuentra la casa familiar de los Pazo Maside, donde se crió Julio, un hombre que a sus 57 años ha decidido poner en marcha su propio negocio. Así es como nace el “Faladoiro”, un bar en el que el presente y el pasado de la familia estradense se enlazan de una manera especial.

Lo primero que llama la atención al llegar al local cuyas puertas se reabrieron por primera vez en la noche del pasado miércoles es su nombre. Podría pensarse que “Faladoiro” es una traducción del antiguo “Tertulia”, pero Julio Pazo nos explica que no tiene nada que ver. En realidad “Faladoiro” es el nombre que sus hermanos tienen en su grupo particular de WhatsApp, así que le pareció una buena idea llevarlo a su nuevo bar. Se trata de una manera de darles las gracias en el apoyo que le prestaron, ya que varios de ellos, además de su cuñado, colaboraron activamente en la reforma del local.

Antes de entrar nos asalta otro recuerdo. Silueteado en el cristal de la entrada se puede ver la figura de Carlos Maside. El conocido pintor era tío de su madre y sin duda su gen artístico se mantuvo en la familia. Así lo demuestran los cuadros que destacan al entrar en el “Faladoiro”, realizados por su hermana Susana Pazo. “Quiero que este sea un lugar abierto para los artistas y que todos los que quieran tengan aquí un lugar para exponer cuando quieran”, nos explica Julio, anunciando el carácter itinerante de la exposición.

Los recuerdos a la familia van sin embargo más allá. Sobre la barra se encuentran diferentes fotos antiguas de A Estrada. Entre ellas destacan dos en las que se puede ver a su fallecido padre Manuel Pazo, conocido como Manolo “Veterano” por ser representante de Osborne en la zona.

El “Faladoiro” supone un nuevo reto para un hombre cuya vida ha estado siempre ligada al mundo de la hostelería. Durante los últimos 24 años Julio Pazo ha trabajado en Fuerteventura, donde era el gerente de un conocido restaurante de Jandía. En este puesto estuvo hasta junio, cuando el propietario decidió alquilarlo a unos inversores chinos. “Me quedé sin trabajo y sin vivienda, así que decidí venirme un tiempo para aquí mientras encontraba un nuevo piso. A finales de agosto ya tenía todo preparado para volver, cuando me enteré que el Tertulia cerraba. Vine a hablar con ellos y me decidía a cogerlo”, explica. “Es un cambio grande. Estoy más acostumbrado a un tipo de clientela de turismo internacional. Ahora me toca reciclarme y ganarme a los vecinos”.

Para ello Julio Pazo apuesta por los vinos y la tapas como punto fuerte. Además, destaca el empuje de una zona del pueblo donde también se encuentran otros establecimientos. “Creo que es una zona en auge”, remarca.