“Siempre me gustaron las pallozas de los Ancares y tenía la ilusión de poder hacer una aquí en Codeseda, así que cuando heredé esta finca de mi madre decidí que era el momento de hacerla. Era ahora o nunca”, afirma Rafael Castrillo Fuentes, bombero forestal y vecino de la parroquia estradense de Codeseda. Para ver cumplido ese sueño Castrillo invirtió unos 35.000 euros. “Me quedé sin ahorros”, bromea al tiempo que destaca su utilidad. “Una vez terminado será para uso y disfrute mío y de mis amigos. Para vivir no sirve. No está habilitado como vivienda, porque es terreno rústico forestal. Tampoco hay agua corriente ni luz. Se utilizará principalmente para guardar los aperos. Luego, está abierto a quien quiera venir a verla”, explica al tiempo que se muestra sorprendido por la expectación que ha generado.

Castrillo aguarda que los trabajos puedan quedar finalizados antes de final de año. El siguiente paso es la construcción del tejado característico que suelen tener estas construcciones tradicionales. Después vendrá la instalación de la puerta y las dos ventanas, ya encargadas. Una vez terminado tocará cumplir con el ritual de ahumar la parte interior para darle “Tendremos que hacer fuego dentro y que quede ese sabor de palloza como las de los Ancares”, adelanta el estradense. Esta construcción está ubicada en una carballeira de la aldea de Currelos. La planta es circular y los muros exteriores se realizaron en piedra, mientras que el tejado es cónico. Repite de esta manera todas las características de las construcciones que llevan realizándose desde hace siglos en los montes de Lugo. Su tamaño es de 25 metros cuadrados. Castrillo reconoce que le hubiese gustado que fuese un poco más grande, pero eso implicaba un aumento del precio para irse por encima de su presupuesto. La empresa Construcciones Piornedo SL es una de las dos que todavía sigue realizando los trabajos de construcción de este tipo de techados y cuenta con una larga lista de espera, algo que explica los mes que Castrillo tuvo que aguardar por esta obra. Trabajan mucho por su zona, y también por Asturias o El Bierzo. Es sin embargo la primera vez que los llaman desde Pontevedra, donde no se suelen realizar este tipo de construcciones. Roberto López González nos explica algunos de los secretos de estos techos, pensados para la lluvia pero también para la nieve de Os Ancares. Teniendo en cuenta que en Codeseda tendrá que soportar menos nieve, estima que este tejado puede durar más de treinta años. El portavoz de Construcciones Piornedo SL señala que este trabajo ha ido cambiando poco a lo largo del tiempo, manteniendo la misma técnica. Una de las pocas cosas que cambió fue la paja utilizada. Ahora la tienen que comprar en Astorga, ya que en Galicia, debido al cambio climático y al jabalí, es complicado encontrar paja de esta calidad. “Este es un trabajo duro”, admite Roberto López, quien lamenta la falta de un relevo generacional.