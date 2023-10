El grupo municipal del PSOE de Lalín considera “una grotesca chapuza y una falta de respeto al patrimonio” las actuaciones del gobierno del Partido Popular que han convertido el cruceiro de Xaxán en una “isla viaria”. Este ha sido el resultado de las obras de reparación del aglomerado de una pista de esta parroquia, que “incomprensiblemente” incluyeron la delimitación de una isla de tráfico con pintura plástica alrededor de este elemento.

“Si ya es muy cuestionable que se aglomere agresivamente la base del cruceiro hasta cubrir casi por completo su primer escalón, que se pinte una especie de glorieta a su alrededor es injustificable”, aduce el concejal socialista Anxo Álvarez. Añade que, si bien no es una construcción antigua, sí se trata de “una obra con valor artístico que debería ser respetada”. Por eso, entiende que lo que debería hacer el Concello de Lalín es adaptar el entorno a este elemento escultórico, y no al revés. Además, señala que la carretera tiene un volumen de tráfico muy escaso y, “aunque era precisa su pavimentación, hacer esta isla viaria es completamente absurdo, porque no soluciona ningún problema de movilidad”.

“Esta chapuza evidencia que el PP sigue viendo el rural como en los 80, cuando no existía apenas sensibilidad en el cuidado urbanístico y del patrimonio cultural e histórico”, manifiesta Álvarez, al tiempo que reclama al concejal de Obras y Servicios, José Cuñarro, que corrija esta situación.