Ana Rivas Gestal hace realidad su sueño y desembarca en Osaka

La joven saxofonista de Silleda, Ana Rivas Gestal se ha salido con la suya. Su nombre, inscrito en el 24th Osaka International Music Competition que se celebra este fin de semana en esa ciudad japonesa, es uno de los que este fin de semana participarán en el certamen. Osaka es una gran ciudad portuaria y un centro comercial en la isla de Honshu de Japón. Es famosa por su moderna arquitectura, su vida nocturna y la abundante comida callejera. “Lo que más me impresiona en la cultura japonesa es su empatía. El trato con el prójimo es de lo más leal que puedes encontrar. Siempre intentan ayudarte en todo lo que puedan y agradecen cada uno de los pequeños gestos que haces por convivir con ellos en armonía”, asegura la intérprete trasdezana.

Otra cosa que personalmente le ha llamado la atención, “aunque pueda parecer tontería es que apenas hay coches por la calle. El transporte público siempre va lleno, y los adultos también usan mucho la bicicleta: es fácil encontrarte con un hombre trajeado y en su bicicleta regresando del trabajo a media tarde”, asegura. Y añade que otra de las cosas que le fascinan de Osaka “es como en espacios como en el transporte público o en los templos el silencio reina por completo. Sin embargo, en otros espacios como los mercados te bombardean con luces, música, gente gritando presentando su comercio y demás. Para mí, que soy muy sensible a los ruidos, se me hace necesario llevar los auriculares cuando paso por estas zonas concretas de la ciudad”.

El concurso en el que participará Ana Rivas Gestal tendrá lugar mañana. “Yo tocaré a las 11:45AM (4:45AM en España), y si consigo el primer puesto, participaré en la gran final el lunes a lo largo del día”, explica la saxofonista. Sobre su preparación destaca que “lo cierto es que en los últimos meses he trabajado mucho, pero ni sé contra quién compito –somos unos 50-60– ni cómo me voy a encontrar ese día. Ya sabes que la música es una experiencia ‘del momento’ y es difícil afirmar algo como eso en este tipo de situaciones”. En cuanto a su predisposición para el certamen internacional japonés, asegura que “lo único que sé es que voy a sacar lo mejor de mi e intentar disfrutar muchísimo de la experiencia. Pues, cuando voy con la idea de disfrutar (no sólo pensando en ganar) es cuando consigo los mejores resultados”.

Cabe recordar que antes de partir hacia el país del sol naciente Ana Rivas declaró en FARO que “es cierto que siempre se dice que en Japón les gusta mucho el flamenco y todo eso, yo quiero tirar un poco más por le rollo celta”. Ojalá que sea para triunfar en la isla de Honshu.