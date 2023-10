El aire de Lalín superó durante 23 días el tope de contaminación por ozono que permite la OMS

Ecologistas en Acción acaba de publicar su informe La contaminación por ozono en España durante 2023, un documento en el que se analizan los datos de 493 estaciones para conocer el avance de la contaminación por ozono troposférico en la primavera y verano de este año.

Lalín es una de las 11 estaciones analizada en la zona norte de Galicia, e indica que hubo 23 días en los que el aire de la capital dezana superó el límite de los 100 microgramos por metro cúbico (μg/m3) de ozono troposférico que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde 2005, dicho organismo aconseja este límite de 100 microgramos, que antaño estaba fijado en los 120, precisamente la cifra que se emplea como límite legal y que resulta más laxa. La OMS aconseja no superar esos 100 microgramos por metro cúbico más de 3 días al año, y el tope legal de los 120 no debe rebasarse más de 25 días. En este segundo parámetro, Lalín solo ha excedido esa medición en 5 jornadas.

Contaminación a distancia

Si vemos la tabla de mediciones, resulta que la contaminación de ozono en Lalín con más de 120 microgramos por metro cúbico es superior a la de otras cuatro estaciones en As Pontes, en las que hubo una, tres ó cuatro jornadas con aire contaminado. ¿Cómo se explica esto? El ozono troposférico se forma en la superficie terrestre por una reacción entre la radiación solar y las emisiones de los vehículos a motor, calderas industriales o la combustión de carbón, petróleo o gas. Pero se cumula a cierta distancia de donde proceden estos contaminantes, y de ahí que afecte sobre todo al aire de zonas periurbanas o rurales. Así que si nos sorprende que Lalín tuviese 23 días más ozono del que aconseja la OMS, peor es el caso de O Saviñao que, en plena Ribeira Sacra marca nada menos que 82. Eso sí, las mediciones de la estación en Lalín indican que en 2023 (del 1 de enero al 30 de septiembre) la concentración de ozono ha caído un 71% en relación al periodo 2012-2019, si atendemos a ese tope legal de 120 microgramos por metro cúbico, y en un 39% si se tiene en cuenta el máximo recomendado por la OMS.

A escala gallega, el estudio determina que prácticamente toda la población ha respirado aire contaminado por ozono por encima del límite marcado por la OMS, con la excepción del entorno de Lugo ciudad y la ría de Vigo, precisamente por esa formación de polución lejos de las fuentes emisoras de contaminantes. Esto explica, también, que el sur gallego a veces vea afectado su aire por aportes de ozono procedentes de Portugal.

A la mala calidad del aire también contribuye el cambio climático. El informe de Ecologistas en Acción indica que las cuatro olas de calor del verano (el tercero más cálido desde 1961) y la falta de precipitaciones repuntaron los valores de ozono, aunque sin alcanzar las concentraciones previas a la pandemia. Así, la población española que este año ha respirado aire contaminado por ozono (por encima del límite legal de 120 microgramos por metro cúbico) ya asciende a 2,2 millones de personas, es decir, uno de cada 20 españoles. Esos 2,2 millones de habitantes son entre 7 y 9 millones menos de personas afectadas por ozono antes de la crisis sanitaria. Pero según el valor que marca la OMS; la población afectada sería ya de 45,8 millones.

Más muertes que por siniestros de tráfico

La contaminación por ozono sí ha despertado este año la alerta en otras autonomías, como en Madrid, con casos de hasta 52 días con valores por encima del tope que marca la OMS. Entre las comunidades más afectadas también figuran Andalucía, Castilla y León o Murcia. A la hora de avisar a la población sobre los peligros que supone esta polución para la salud, Ecologistas en Acción lamenta que “la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Los gobiernos de Aragón y Asturias no han advertido a la población de los episodios de ozono de este verano, como es preceptivo, mientras las restantes comunidades autónomas se han limitado a difundir avisos rutinarios, por procedimientos que no han permitido una difusión eficaz de la información”.

Echa en falta que varias comunidades continúen sin planes de mejora de calidad del aire para reducir esta contaminación por ozono troposférico, y que tampoco esté ya en marcha un plan estatal. Este contaminante causa 2.500 muertes al año en todo el Estado, según apunta dicho informe. La cifra supera ya a la de las muertes por accidentes de tráfico.