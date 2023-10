A Bandeira acolle mañá, venres, e o sábado a segunda edición de Murallón de Son. Dez grupos de música punk rock, hip hop e metal e dous DJ pasarán polo escenario deste festival, que mantén a entrada de balde. Tampouco faltarán postos de comida –pulpería incluída–, roupa, tatuaxes, artesanía, etc, obradoiros e xogos tradicionais.

Segundo confesión propia, Murallón de Son xurdeu “da cabezonería e das ganas de facer algo novo con identidade propia dun grupo de festeiros profesionais”. Adestrados a base de percorrer Galiza e parte da Península Ibérica de festival en festival, foron recollendo o mellor de cada un para acabar xuntándose en Festibandeira. Esta asociación está formada por un grupo de persoas novas da Bandeira, Silleda e Vila de Cruces, fundamentalmente, “cheas de inquedanzas e ganas de levar a nosa cultura a máis espazos”, como elas mesmas refiren. Igualdade, sostibilidade, lingua, comercio local e de proximidade e defensa do patrimonio cultural galego figuran entre os valores que conforman o seu ADN.

“Este ano toca recoller o sementado na primeira edición, encher o hórreo e dar con isto mostra da riqueza cultural que temos no rural de interior”, comunican. Unha cita ampliada a dous días, 6 e 7 de outubro, “porque, resumindo, facíasenos moita carballeira para un día só”, apuntan desde o colectivo organizador, que preside Pablo Rilo. Colaboran Concello de Silleda, Xunta de Galicia, Arlit e Estrella Galicia.

A voz da rapeira viguesa Nadie González será a primeira que se escoite na tardiña do venres, contra as 21:30 horas. A continuación subirán ao escenario, na súa primeira visita a Galiza, as madrileñas Pubic Enemy, que darán paso a Crim, formación catalana de punk rock con forte compoñente social nas letras. Non faltará a representación do rural utópico da man do colectivo hip-hop con maior resistencia do panorama musical galego actual, Dios Ke Te Crew. O final marcarao o beat da residente Señora DJ.

A programación do sábado arrancará ás 13:30 horas cunha sesión vermú a cargo de Bule e a súa particular homenaxe ao estoupido musical do 77. A partir das 16 horas haberá obradoiros e xogos tradicionais para todos os públicos a cargo de Sororas. Ás 20 horas está previsto o concerto de Vértebras, formación feminina e feminista de hip hop procedente de Vigo. Cederán o testigo ao son atronador de Arrhythmia, dende Lugo, unha das bandas máis en forma do panorama galego. Chegará entón un dos momentos máis agardados, sobre todo para a xente da bisbarra dezá, co regreso dos lalinenses Tiro na Testa despois de varios anos de parón. A Bandeira tamén recibirá con moita ilusión a Segismundo Toxicómano, de Vitoria-Gasteiz, unha das bandas por excelencia do panorama punk rock do Estado. A equipa viguesa das Treintañeras Cañeras, co seu estilo de guitarras afiadas e voces agresivas, promete non deixar indiferente a ninguén. DJ Pol, de Rebeliom do Inframundo, será o encargado de dar cera no peche musical da noite.

Acampada de balde no polideportivo

Murallón de Son ofrece acampada de balde nas instalacións do polideportivo municipal da Bandeira, moi preto da carballeira onde se celebran as actividades. Esta proximidade facilitará o movemento entre a zona de descanso e o espazo de concertos, primando a comodidade das persoas asistentes. O recinto destinado a acampada está acondicionado con todos os servizos básicos hixiénico-sanitarios, polo que os festivaleiros e as festivaleiras disporán de baños, aseos e duchas. Todo deseñado para que as persoas asistentes poidan pernoctar na vila de forma sinxela e cómoda.

Restricións

Por cuestións de seguridade, só se poderá acampar con tendas de campaña, quedando restrinxido o uso de cámping gas, lume ou calquera elemento inflamable. Do mesmo xeito, tampouco se poderán utilizar dispositivos de audio que poidan interferir no descanso dos demais campistas. A acampada estará habilitada dende o venres ás 18:00 horas ata o domingo ás 12:00 horas. As persoas que desexen facer uso deste servicio deberán cubrir as follas de inscrición a través da páxina web do festival: https://murallondeson.com/.