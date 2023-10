El Museo Casa do Patrón de Doade organiza este sábado, 7 de octubre, la décimo quinta edición de la Recreación do Proceso do Liño, evento que dará comienzo a las 16.00 horas. En las dependencias del complejo museístico de esta parroquia lalinense se ofrecerá a los asistentes información sobre el proceso de esta planta, desde su cultivo hasta su recolección y uso como fibra textil. Habrá, además, un área expositiva de prendas de lino y de lana.

La jornada incluirá una Foliada da fía, en la que actuará el grupo de gaitas Os Trasnos de Doade, la Asociación Aires Nosos de Verín y las Pandereteiras A Xariza de Parada. La organización ofrece más información sobre el evento en el número de teléfono 986 692 203.