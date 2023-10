El cartel del local indica que A Casa do Gato de Lalín es “+ que pizzas artesanas”, parafraseando al famoso lema blaugrana. Y no miente. En este emblemático templo de la comidas de la capital dezana se elabora una masa de pizza única y muy reconocible. Acaban de cumplir 30 años “maullando” rico para deleite de su extensa clientela.

Emiliano García Méijome, cabeza visible del negocio hace memoria para contar que “mi hermano Manuel, al que todos conocen como Choli, cogió una pizzería que se llamaba Albertino, en el año 89 en la calle A, y un año después fundamos un pub que tuvo mucho tirón llamado Caída Libre”. Y añade que “yo acabé la mili en el 91 y me incorporé en el pub con Choli, en el 93 fue cuando en abril lo traspasamos y lo que hicimos fue reformar la casa familiar en la que estamos, en la calle Ramón Aller, y negociamos con mis hermanos para poder abrir el negocio, que fue en septiembre del 93”. Emiliano explica que “la casa era de todos y era una casa antigua, y cuando yo me vine del servicio militar la reformamos y nos metimos en un embolado importante. El pacto que hicimos con mis hermanos fue de arreglar la casa a cambio del bajo”.

Hay que remontarse a muchos años atrás para conocer cómo esta familia de lalinenses terminaron por asentarse en pleno centro del municipio. Emiliano García Méijome recuerda que “mis padres compraron esta propiedad en el año 58. Le llamaban la casa de la Bendoira porque era un anexo de la casa familiar situada en el número 3. Se la vendieron a mi padre y como te digo había una señora que llamaban la Bendoira y en ella nacimos la mayoría de los hermanos.” Y en cuanto a la referencia felina del nombre del local asegura que “el nombre es casual porque en mi casa siempre hubo gatos toda la vida, pero se lo pusieron a mi padre y a nosotros siempre se nos conoció en el pueblo como los hijos del gato o los hijos del gato negro. Entonces, ¿qué nombre le vas a poner al negocio? Pues, A Casa do Gato, y punto. Nos vino muy bien porque todo el mundo identificaba la casa y mi padre, además, se sentía muy orgulloso”. El tiempo fue pasando y Emiliano se retrotrae a la década de los 80 para indicar que “recuerdo que en el año 89 mi hermano Choli hizo un curso de fabricación de pizzas en Vigo y así empezó Albertino, con algo peculiar porque no se parecía en nada a lo que había entonces en Lalín”.

Lo cierto es que A Casa do Gato ha cambiado mucho desde sus primeros años porque “cuando abrimos en la calle Ramón Aller esto era el típico bar de chiquiteo. Nosotros trabajábamos mucho de barra, con vinos, tapitas durante el fin de semana algo más de copas y nos iba bien”, indica Emiliano García. Y destaca que “en el año 2001, que te ves con 31 años y buscas un poco un cambio, fue cuando me pasé al sector comercial, Choli pasó a trabajar en Frigodeza. En ese tiempo tuvimos alquilado el local, y en 2006 volvimos a cogerlo pensando en recuperar la receta de la masa de la pizza. Empecé yo a hacer la masa porque mi hermano todavía trabajaba en el matadero, y él me ayudaba. Nos empezamos a preocupar por la calidad del producto y todo fue bien”.

Take away

El “take away” ha hecho de A Casa do Gato un referente en este tipo de servicio. “Empezamos con el servicio a domicilio porque un día de 2008 en una revista vi en la que se decía que el reparto de pizza sobrevivía a la crisis. Llegué a casa y dije que nos teníamos que poner a ello, y hasta hoy. En estos momentos, trabajamos más el reparto a domicilio por la semana que durante los sábados o los domingos. Te podría decir que estamos entre 70 por ciento en el local y el 30 por ciento restante el servicio a domicilio”, desvela Emiliano García Méijome.

Por otro lado, la continuidad del negocio está garantizad porque como afirma su factótum: “Se incorporó José, que es mi hijo mayor, y que se formó de manera adecuada. Gracias a Dios cogerá el negocio bastante rodado. Él también está aportando mucho también con una línea muy definida. La gestión y la administración sigue estando de mi mano, pero él se curtió durante la pandemia en el local que abrimos en A Estrada. La idea es que continúe al frente”.

En otro orden de cosas, la familia tira del carro en la diversificación porque “mi mujer Elena también se unió a la empresa familiar cuando abrimos el albergue. Nuestra idea es apostar por el sector de la hostelería vinculada al turismo. Pensamos que Lalín tiene potencial turístico por el tema del Kilómetro 0 y por todo lo que ofrece el Camino de Santiago”, concluye García.