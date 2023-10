Carlos Fernández Álvarez inició el estudio de kung fu con José Luis Rodríguez y judo con José Luis Couto a finales de la década de 1970 en Lalín, en donde impartió clases antes de iniciar su periplo para conocer otras artes marciales. Cursó estudios en China y fue nombrado representante oficial para intercambios culturales entre la Universidad de Wu Han y la USC. Introdujo el Wu Shu en la Federación Gallega de Judo. En Madrid, Valencia y Los Ángeles, fue alumno de Dan Inosanto, compañero de práctica y heredero reconocido del sistema Jeet Kune Do de Bruce Lee. Con él se formó en Eskrima y Pencak Silat, estilos que enseña a los cuerpos de seguridad. Preparó en el CIR de Alicante a cientos de policías militares durante dos años, realizando numerosas demostraciones ante varios generales en los días de las Fuerzas Armadas. Y ha impartido varios seminarios para cuerpos de seguridad en la Academia de Seguridade de A Estrada. Desde 1989 dirige Centro Vitalia –el más antiguo de los que existen en Santiago actualmente– y ahora regresa a tierras dezanas para impartir clases en FM Sport (Silleda).

–Hemos abierto un dojo (sala de artes marciales) en FM Sport e impartiremos las mismas disciplinas que en Santiago: artes marciales chinas, artes marciales japonesas, artes filipino-indonesias y deportes de combate occidentales como MMA, boxeo y lucha. Tenemos un grupo exclusivamente dedicado a instrucción para cuerpos de seguridad, pues sus programas no deben ser los mismos que los de la población civil. También tenemos escuela de Tai Chi y Yoga.

–¿De qué instalaciones dispone?

–Disponemos de dos salas, una de artes marciales y otra de fitness. El dojo es uno de los más grandes de Galicia. He visto que las artes marciales en esta comarca están de capa caída, siendo practicadas mayoritariamente por niños. Nuestra intención es ampliar esa oferta también para personas mayores. En nuestros grupos de boxeo y lucha, por ejemplo, la edad media está entre 40 y 60 años. Nos interesa más la práctica tradicional más enfocada a la defensa personal y el mejoramiento de la salud que las competiciones a las que están más consagrados los menores de 25 años. Las federaciones han relegado las artes marciales a deportes de competición y pensamos que ya es hora de recuperar el viejo espíritu marcial y sapiencial con el que aterrizaron aquí, en Occidente.

–Imparte clases de defensa personal para niños. ¿Qué les aporta, al margen de lo obvio: técnicas para defenderse?

–Normalmente, a los niños se les enseñan técnicas para competición que suelen ser poco realistas para la defensa personal. Valoramos positivamente las técnicas de exhibición con sus vistosas fantasías y acrobacias, ya que, sin duda, tienen un alto valor educativo y de desarrollo de las capacidades motrices, pero también es importante enseñar a los niños defensa personal. Yo les enseño a gestionar la distancia con los que tienen al lado, que aprendan a marcar la distancia, también en sentido visual y verbal. Es más importante el control de la respiración y de las emociones que dar una patada de 180 grados.

–El concepto de artes marciales se utiliza de forma muy genérica. ¿Qué y cuáles son, realmente?

–Nosotros enseñamos artes marciales mixtas pero no al modo de las MMA que, como dije, no están dirigidas a la defensa personal. Pero lo que enseñamos tampoco es un totum revolutum, sino una praxis ordenada en las que se combinan técnicas de diferentes escuelas según los patrones de movimiento que utilizan. Para poder combinar, por ejemplo, una técnica de aikido con una de boxeo es necesario un sistema que las conecte y ahí es donde nos centramos a la hora de enseñarlas. Otro factor importante para enseñar es tener en cuenta la denominada pirámide proporcional, ya que el grado de virulencias de la defensa debe ser proporcional al ataque y al atacante. No se utiliza el mismo tipo de técnica contra un atacante que nos empuja presa de un arrebato de cólera que contra un intento de acuchillamiento.

–¿Siguen estando de moda las artes marciales?

–Por desgracia, las artes marciales originarias están en declive. Ya no es fácil encontrar a maestros que aboguen por las disciplinas tradicionales. Hoy la moda es el MMA, que solo se enfoca a sus violentos combates en la jaula. Hasta cierto punto podemos decir que ya no está de moda la praxis enfocada al ámbito sapiencial, cívico o moral, más dirigido al mundo de la autodefensa. Repito que no descalificamos las competiciones, pero se nota mucho esa laguna en el ambiente de los tatamis. Cada vez se saluda menos, se está perdiendo la etiqueta en la clase, algo que, por ejemplo, es muy importante en las artes marciales japonesas (sin duda, las que mejor cuidan ese aspecto).

“Me quedó grabada la extrema miseria de Wu Han en 1993; nada que ver con la impresión que uno tiene hoy en China”

–¿Dónde se ha formado y cuál ha sido su trayectoria profesional?

–Durante mis estudios universitarios continué la práctica de ambas disciplinas con varios maestros. En Valencia y Alicante conocí a maestros de numerosas disciplinas, como taekwondo, jiu jitsu, boxeo y otras. En esa época tuve la oportunidad de intercambiar conocimientos con todos ellos. Organizábamos demostraciones y torneos, en especial para las Fuerzas Armadas. Desde entonces he continuado con el estudio de todas esas artes, por lo que puede decirse que mi enseñanza es una síntesis, siempre bajo la óptica ecléctica del jeet kune do. Entre los años 1993 y 1995 completé mis estudios con mi maestro de wu shu / kung fu Zeng Yü (hoy rector de la Universidad de Wu Hang, ciudad en la que viví con el). Ya en Santiago de Compostela fui el promotor del sanda (kick boxing chino) en Galicia. Después dirigiría la primera homologación de profesores de la Federación de Judo en colaboración con Alejandro Blanco (hoy presidente del Comité Olímpico). Posteriormente, abandoné la federación y continué con mis viajes y cursos conociendo a nuevos maestros.

–¿Qué fue lo que más le impresionó o lo que más destaca de sus viajes?

–Lo que más se me quedó grabado de Wu Han fue, sin duda, la extrema pobreza y miseria que había en esa ciudad por aquel entonces (1993). En la casa de mi maestro, que era profesor emérito de la Facultad de Wu Shu, la suciedad y la pobreza eran sobrecogedoras. En vez de cuartos de baño, como aquí, tenían letrinas. La suciedad en la que vivían me llamó tanto la atención que cuando se dio la noticia del Covid me acordé de aquellos años. No tenían ni teléfonos en casa y había muy pocos taxis; para llamar a España en una ocasión tuve que alquilar un microbús para ir al locutorio. Hoy ha cambiado todo tanto que si volviera no reconocería más que los monumentos que visité. Nada que ver esa impresión con la que uno tiene hoy al ir a China. Ese año recuerdo que le pagamos en Galicia a este maestro un mes de sueldo, que era para él como cobrar en su universidad todo el año. Los muchos maestros que tuve la ocasión de visitar se disculpaban por el modesto nivel de vida y las escasas comodidades. Hoy, sin embargo, todo ha cambiado y es al revés. Otra de las cosas que me sorprendió del imparable afán de progreso de los chinos fue cuando participé en las jornadas de hermanamiento del Concello de Santiago con la ciudad de Confucio: literalmente, cogieron muchas ideas del Camino de Santiago y las aplicaron para dicha peregrinación. Tampoco se cortaron a la hora de cargarse una parte de esa maravilla única en el mundo que es Qui Lin para hacer una especie de parque. En el hermanamiento cultural de la ciudad japonesa de Kumano Kodo participó nuestra escuela en una exhibición de aikido cuando vinieron las autoridades a la universidad.