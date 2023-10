Un “artista” anónimo dibuja siluetas desnudas en el centro de la villa

El pasado domingo 1 de octubre varias calles del casco urbano estradense amanecieron con pintadas realizadas con tiza en las aceras. Estas simulaban la silueta de un hombre desnudo, con especial atención a los genitales. En concreto se encontraron dos, uno en Praza de Galicia y el otro en la calle de Don Nicolás, camino a la iglesia. Dado que en las cercanías se encuentra el único after de la localidad, la Nicol’s, no cuesta imaginarse en qué contexto surgieron los arrebatos artistas del que podría ser el Banksy estradense, más por su anonimato que por sus cualidades artísticas. Como sea, sus creaciones han conseguido captar la atención de los viandantes, que se apresuraron a sacarles fotos y compartirlas en redes. Una de ellos fue la fotógrafa Marga Fraga, conocida por captar diariamente instantáneas del casco urbano y a la que desde luego, esta novedad no se le iba a escapar.