La alameda de A Estrada se queda a dos velas

Cuando se estrenó la nueva alameda de A Estrada, no faltaba quién bromease con que algún avión despistado podría pensarse que habían desviado el tráfico aéreo del aeropuerto compostelano a la capital estradense. La sorna no pretendía más que subrayar la cantidad de luz que, de pronto, bañaba el parque más céntrico de la villa. Es verdad que, de inicio, aquella iluminación sorprendía, pero también es cierto que gustaba. Se convirtió, de hecho, en un sello de identidad del proyecto, cambiando completamente la imagen que los jardines municipales ofrecen de noche a través de una iluminación indirecta y de pretensión ornamental. No faltó, tampoco, quien considerase que la alameda era más bonita cuando en las horas de oscuridad. Sin embargo, desde hace meses esta luz se ha ido apagando. La falta de reposición y arreglo está dejando la alameda a dos velas.

Siendo honestos, la cuestión no es tanto que la alameda se quede a oscuras. Aunque tiene algunas partes que ahora están mal iluminadas, el céntrico emplazamiento de este “pulmón” de esparcimiento hace que las farolas de la calles que la enmarcan ayuden a arrojar luz sobre el recinto. Aun cuando el parque tiene farolas, cierto es que los focos en la zonas ajardinadas y, de manera especial, todas las tiras de luz ubicadas bajo los muchos bancos de hormigón del diseño eran, no solo fuente de luz más favorecedora desde el punto de vista estético, sino también la más funcional para iluminar el espacio sin generar contaminación lumínica. La reformada alameda se estrenó en la primavera de 2019. En diciembre de 2020 comenzaron los actos vandálicos a cobrarse algunas luces, y eso que se vivían tiempos con la experiencia del confinamiento todavía muy fresca. Luces led y farolas fueron entonces el blanco de la sinrazón y el Concello prometió un arreglo inmediato. Quizás aquellas luces sí se repusieron, pero está claro que el ritmo no se mantuvo. Dar un paseo nocturno por los jardines estradenses sorprende a quien recuerde la imagen de todos sus bancos iluminados desde abajo. Y son muchos. Ahora todo parece estar a medio gas. Las tiras led se ven descolgadas en algunas zonas y, en otras, es fácilmente imaginable que ya se han retirado tras ser derrotadas. En las sucesivas plazas que va generando el paseo por los jardines estradenses –desde la Praza da Constitución hasta la Rúa Castelao– ya es raro encontrar todos los espacios en estado de revista. En algunos tramos los bancos lucen ya completamente a oscuras, mientras que otros conservan algún metro de led con luz, que casi parecen señalar la falta de iluminación en el resto de las zonas. La alameda de A Estrada tiene nada menos que 800 metros de bancos de hormigón. En algunos casos hay asientos de madera para hacer más confortable la sentada. En otros, es directamente el material de la fábrica el que recibe al usuario. Piel con piel. Las luces se colocaron en la parte inferior de todos ellos, para crear compaginar la estética con el funcionalidad, creando una atmósfera de paseo acogedor. Muchas se perdieron por pronto y otras fueron quedando por el camino; unas por vandalismo y otras nunca se supo. En todo caso, la imagen actual dista mucho de ser la que era y rompe la armonía de lo que fue. Poco queda ya de aquella “pista de aterrizaje” de la que hablaron muchos. Y es una pena. Porque, bromas, al margen, la luz que proyectan ahora estas instalaciones no servirían como guía, sino que terminan enfocando y proyectando una imagen de descuido y falta de mantenimiento.