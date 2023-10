O alumnado de primaria do CEIP Pérez Viondi de A Estrada viveu onte unha mañá diferente. A directora do filme ¡Salta!, Olga Osorio, visitou as instalacións do centro para ser entrevistada por eles, despois de que os cativos acudiran ao visionado deste nos Minicines Central. No encontro, puideron achegarlle á cineasta as preguntas que lle xurdiron sobre a película, unha sorte coa que non todos contan.

Esta fermosa iniciativa xurdei a raíz da casualidade, conta Osorio: “o locutor Pablo Chichas foi alumno meu no ciclo de Imaxe e Son, polo que cando vin que proxectaban a película na Estrada, faleille por se quería entrevistarme. “Logo, Luis Rivadulla, dos cines, escoitou a entrevista e pediulle o meu contacto a Pablo” explica. Foi así como chegaron a tecer plans para levar a cabo esta actvidade, que non só lle deu a oportunidade á directora de coñecer de preto as interpretacións que os espectadores máis novos facían do seu último traballo, senón que permite aos rapaces e rapazas, así como ao mestrado, sacar proveito educativo dun momento lúdico. Osorio comparte que esta é a primeira vez que fai algo polo estilo, pero que a experiencia foi “moi intensa e moi chula”. “Fixemos tres roldas, con grupos divididos por idades, e era moi interesante ver a diferenza nas preguntas que formulaban”. “Os máis novos tiñan curiosidade por cuestións mecánicas como como faciamos para facer desaparecer as cousas, mentres que cos maiores se activaron temas moi bonitos, como a demencia”. Para esta cineasta de renome, cando se embarcou neste proxecto buscaba “iniciar un díalogo entre pais e fillos”, un reto que superou con éxito, segundo puido constatar no encontro cos nenos e nas do Pérez Viondi a pasada mañá. “Esta non é unha película infantil, senón máis ben familiar, polo que é interesante que os adultos tamén a vexan para que os cativos poidan falar dela con eles, sexa cos pais e nais ou cos mestres e mestras” di Osorio. Porén, sendo a primeira vez que se enfrontaba a un público infantil, a directora de ¡Salta! confirma que “son implacables, se lles gusta algo dino e se non, tamén” e engade “é unha honestidade que agradezo”. Do mesmo xeito, comparte que “polo que me dicía o profesorado, parece que neste caso si quedaron contentos e que estiveron moi atentos durante o visionado”. A razón de que este filme protagonizado por Marta Nieto e Tomar Novas conseguise captar a atención da cativada ten que ver, segundo achega a cineasta, con que “é próxima a eles porque conta a historia de dous nenos que falan na súa lingua e a ambientación é galega”. En xeral, a experiencia de compartir este diálogo cos nenos e nas estradenses foi máis que satisfactoria para Olga Osorio, quen se alegra de que haxe iniciativas como esta: “para min tería sido moi útil cando era nena, coñecer a unha directora de cine muller, porque daquela parecía algo impensable”. Tamén agarda que para o alumnado do Pérez Viondi o encontro lles servise para darse conta de que “a xente que fai as películas son tamén persoas que empregan a mesma lingua que eles, que viven preto e que son totalmente normais”. Esta é, polo tanto, a primeira de moitas actividades do estilo, e Osorio xa contempla a posibilidade de repetir na vila estradense. Neste sentido, agradece á dirección dos Minicines Central o seu traballo: “é un momento difícil para os cines en xeral, especialmente en vilas pequenas, pero puiden comprobar que eles se moven moito e se esforzan por facer que funcione”.