El seguro y las castraciones, lo que más preocupa sobre la ley de Bienestar Animal

El pasado viernes 29 de septiembre entraba en vigor la nueva ley de Bienestar Animal, no sin causar debate público. No obstante, son muchos los que todavía desconocen cuáles son los puntos claves de este nuevo marco legal impulsado por el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y con el que se busca combatir el maltrato y abandono de animales. Para ello, una de las herramientas que se emplearán son las sanciones económicas, que se endurecen y ascienden a las 200.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción.

En primer lugar, cabe destacar que las dos cuestiones que más preocupaban a los propietarios de mascotas de Deza y Tabeirós-Montes era la obligatoriedad del seguro para perros y el curso de formación quedan fuera de la ley pese a que inicialmente se contemplaban. Según afirman desde el centro estradense Catro Canciños y desde la clínica lalinense, Animalia, estas eran las preguntas más frecuentes que recibían por parte de sus clientes. También quedan fuera de este paraguas los perros de caza, cuya tenencia no se regulará bajo estos preceptos.

Asimismo, los puntos más destacables que deberán tenerse en cuenta a partir de ahora son: prohibido dejar a las mascotas sin supervisión, en el caso de los perros por más de 24 horas y del resto de mascotas, tres días. También estará sujeto a multas de entre 500 a 10.000 euros el dejar a los perros atados o deambulando por espacios públicos sin supervisión. Es decir, no podrán quedarse fuera de establecimientos mientras los propietarios realizan compras o visitan un bar o restaurante, algo que es bastante habitual. Esto conlleva, pues, que los animales puedan acceder a establecimientos y espacios públicos, por lo que los carteles que prohiben su acceso serán cada vez menos frecuentes.

Los gatos tendrán que ser esterilizados a menos que pertenezcan a criaderos y deberán portar microchip, junto a los hurones y los perros. Esta medida ya estaba contemplada en la anterior normativa, pero según comparten desde Animalia, no se estaba controlando que se llevase a cabo. Además, hasta el momento era habitual que se instalase en perros, pero no tanto en gatos o animales generalmente relegados al entorno plenamente doméstico.

Por otra parte, los animales no se podrán usar como objeto de actividades comerciales o festivas, por lo que su uso en circos y demás espectáculos queda vedada y su venta vinculada únicamente a criaderos autorizados.

Finalmente, como novedad, se incluye también el listado de positivo de animales, con el que se busca regularizar que especies se pueden considerar de compañía, por lo que aquellos que dispongan de animales fuera de esta lista tendrán que comunicar su tenencia y raíz de ahí se procederá a tomar medidas como la entrega de estos a centros de protección animal.

Los veterinarios se muestran escépticos

Tanto en Catro Canciños como en Animalia coinciden en que esta nueva ley cuenta con muchos fallos y que no está a la altura de lo que se debe hacer para proteger a los animales domésticos. Desde la clínica dezana declaran: “nos parece que no está bien planteada y que tiene muchos fallos. Para empezar, todavía no habían controlaban que se estuviese cumpliendo la anterior y ahora la cambian y meten cosas nuevas que no sabemos si sí van a vigilar o no”. Por otra parte, les parece que las multas por dejar a las mascotas fuera de los establecimientos mientras se realizan gestiones es “excesiva” y explican que “una cosa es que se queden atados todo el día o durante horas, pero no pasa nada porque lo estén cinco minutos mientras sus propietarios hacen gestiones”. De hecho, les preocupa que las nuevas medidas puedan suponer trabas a la hora de que la gente se decida a tener mascotas: “hay de todo, pero mucha gente se lo pensará dos veces”. A esta postura se suman desde Catro Canciños, en A Estrada, que añaden: “excepto el seguro de responsabilidad civil, el resto de medidas son muy difíciles de controlar”.