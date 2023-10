“Pintar el cartel del Cocido de Lalín es entrar en un club artístico estupendo”

En el año 2000 dejó el mundo de la hostelería para dedicarse de lleno a la pintura. El nombre del coruñés Fernando Pereira está vinculado tanto al arte pictórico como a la música tras su paso por la mítica sala compostelana Clangor, donde demostró su buen gusto para elegir temas de pop y de rock.

–¿Le pilló por sorpresa el encargo del cartel de la Feira do Cocido?

–Hombre, la verdad es que me pilló un poco por sorpresa, sí. Pero estoy muy contento porque ya había estado en Lalín viendo todo el historial de los carteles de la feria y me empapé un poco de todo lo que le rodea. La verdad es que en esa relación estuvieron todos los grandes como Laxeiro, Quesada, etcétera. Pintar el cartel de la Feira do Cocido es poder meterse en un club artístico estupendo.

–¿Tiene alguna vinculación con Lalín o la Feira do Cocido?

–Debo reconocer que tengo muy buenos amigos en Lalín y en concreto una chica que fue concejala en el Concello, que ahora vive en A Coruña, y que fue la que me habló del municipio, y muy bien.

–¿Ya se ha puesto con los bosquejos previos a la obra?

–Realmente, como ya tuve la suerte de poder ver bastantes de los que se han hecho hasta la fecha y como el año pasado estuve muy pendiente de la difusión que las televisiones le hicieron al evento, yo tenía pensado hacer algo muy colorido y sencillo, que tenga una visión fácil y que también tenga un punto festivo y alegre.

–La experiencia de la cartelería de Clangor podría darnos una pista de como será, ¿no?

–La verdad es que hice muchos carteles en Clangor, lo que me dio mucha experiencia. Pero también hice carátulas a los discos de Loquillo y los Trogloditas e incluso trabajé con la mujer de Loquillo, que era directora de cine, para ilustrarle todo lo que fue una película que hizo ella. También tengo ilustrado libros a Luis Alberto Cuenca. Efectivamente, tengo mucha experiencia.

–¿Qué destacaría del plato que se ensalza cada año en Lalín?

–No tengo palabras para explicar la grandeza de un cocido como el de Lalín. Recuerdo que la última vez que estuve allí fui al Currás, que es una maravilla, y todo fue una exageración. Yo tengo comido muchos cocidos pero como ese en mi vida. Eso es otro mundo. Empiezas a comer y no acabas nunca. Y luego te lo sirven todo troceado y separado como delicatessen.

–¿Dónde tiene pensado buscar la inspiración para este cartel?

–Yo, la verdad es que tengo un estilo bastante marcado. Hay ciertos pintores a los que es muy fácil reconocer en cuanto contemplas su obra. Recuerdo que cuando estuve en el Currás me paré a echarle un vistazo a los carteles que tienen colgados en su comedor y a primera vista decía los nombres de los autores y casi acerté en todos. Con esto quiero decir que el cartel del Cocido va a ser muy de mi estilo y lo que quiero que la gente al verlo no tenga que mirar la firma para saber el nombre del autor.

–¿Cuándo tiene previsto entregar el cuadro original?

–Creo que presentación del cartel va a ser el 8 de noviembre. Vamos a hacer un lienzo potente para que le quede al Concello como patrimonio artístico. Quiero decir que haremos un cuadro con unas dimensiones un poco simpáticas para que luzca en Lalín.

–¿Sigue manteniendo ese idilio particular con la música?

–Por supuesto. Al final, como siempre me meto en mil problemas y estoy liado con la música. Entonces, tengo un canal virtual donde una vez al mes cuelgo las novedades más interesantes de la actualidad internacional. Además, también estoy metido en la organización de algunos festivales. Precisamente, el 21 de octubre tenemos uno en Expourense con Suede. El año pasado fue con Primal Scream y Belle and Sebastian, con un nivel muy potente en todos ellos.

–¿Conserva esa colección de más de 30.000 vinilos?

–Por supuesto. Reconozco que con ellos tengo un serio problema de espacio pero es uno de mis vicios favoritos. Son un gran defensor del sonido del vinilo pero también del formato en sí. El vinilo aparte de que tiene una sonoridad especial cuenta con carátulas muy emblemáticas. Te puedo decir que durante una época en Londres los compraba prácticamente por la portada porque según fuera cada una de ellas ya podías intuir el tipo de música que podría haber dentro.

–¿Existe alguna posibilidad de reabrir una sala como Clangor?

–No. Eso ya forma parte de la historia. El tipo de música que escucha la juventud hoy en día es otra cosa muy diferente. Muchísima gente pasó por allí. El otro día estábamos presentando el festival de Ourense y el delegado de Turismo de la Xunta me reconoció de sus tiempos de Clangor. Incluso hace poco pude ver en un programa de televisión a unos políticos hablando de su época de estudiantes en Santiago y de las noches del Clangor. El atentado famoso nos hizo mucho daño pero después aún volvió a abrir. Luego llegó el tema de las alcoholemias, y como el local estaba en las afueras de Santiago, era prácticamente imposible mantenerlo abierto con tanto control en el puente de la Rocha.