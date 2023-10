“Desenvolvemos un dos tres mellores simuladores electromagnéticos do mundo”

A Real Academia Galega das Ciencias entrega mañá mércores 4 de outubro no Pazo de Fonseca, en Santiago de Compostela, as Medallas de Investigación 2023 coas que se recoñece a traxectoria de cinco científicos e científicas en activo das universidades de Santiago de Compostela (USC), A Coruña (UDC) e Vigo (UVigo). En concreto, recibirán esta condecoración David Posada González na sección de Bioloxía e Ciencias da Saúde, Jesús Salgado, premiado en Ciencias Económicas e Sociais, Ricardo Cao, en Maetmáticas, Física e Ciencias da Computación, Aurora Grandal, en Química e Xeoloxía, e Fernando Obelleiro Besteiro.

Un dos galardoados ten as súas raíces na comarca de Tabeirós-Terra de Montes. Trátase de Obelleiro, natural de Forcarei e con familia en A Estrada, que será recoñecido no campo das Ciencias Técnicas coa medalla Isidro Parga Pondal pola súa ampla carreira na investigación dende o eido do electromagnetismo computacional. Nunha conversa con FARO, Obelleiro achéganos un pouco máis o seu traballo e comparte as súas impresións sobre esta condecoración.

–Fáleme do seu traballo, en que consiste o seu ámbito de investigación?

–Xeralmente márcanse no ámbito do electromagnetismo computacional aplicado á defensa, Radar, guerra electrónica, compatibilidade electromagnética, antenas, etc.... e máis recentemente en aplicacións de imaxes biomédicas (biosensing) e ó desenvolvemento de aplicacións no ámbito da industria 4.0, novas tecnoloxías emerxentes que están tendo cada vez maior impacto na sociedade. Podemos decir que o meu perfil é en certo modo dual, por un lado conta cunha vertente científica baseada en contribucións que normalmente se plasman en publicacións en revistas e congresos científicos, e por outra banda unha vertente maís aplicada, con contribucións de transferencia, desenvolvendo produtos e avances que se transfiren ó sector industrial. Teño a sorte de poder tocar un pouco eses dous paus.

–Neste último aspecto, pode comentar en que sectores se poden aplicar estes adiantos?

–Pois eu teño a sorte de traballar co clientes tan importantes como a Armada Española e con Navantia, ambas institucións historicamente moi ligadas a Galicia. Levamos máis de 25 anos traballando xuntos nos deseños das novas xeracións de buques, plataformas dotadas coas últimas tecnoloxías, o que supón o entorno ideal, soñado, para os enxeñeiros do meu grupo e para min.

–Dado que agora se fala tanto da era tecnolóxica, diría que dende que comezou vostede esta andaina ata agora se produciron moitos avances neste eido?

–Dende logo que si. Por exemplo, o electromagnetismo computacional avanzou tanto polos métodos en si, que se foron facendo cada vez máis eficientes, como tamén polo uso de superordenadores, cun crecemento exponencial nas súas capacidades, o que permite ampliar o rango de aplicación dos métodos de simulación a problemas cada vez mais complexos e realistas. De feito, o noso grupo de investigación, que é un grupo interuniversitario entre a UV e a Universidade de Extremadura (UEx), temos un simulador electromagnético (chamado M3) que está considerado entre os dous ou tres mellores do mundo.

–Para rematar, considera que o mundo da ciencia conseguiu achegarse máis á sociedade nos últimos anos, ou pensa que segue restrinxido a un ámbito máis ben académico?

–Depende. Se falamos dalgún sector no que traballo, como por exemplo o da defensa, é máis complicado chegar á sociedade, xa que moitas veces trátase de proxectos clasificados por temas de seguridade, o que o fai difícil de difundir incluso dentro do propio ámbito científico. Pero máis en xeral, hoxe en día, con todos os medios de comunicación e difusión que hai, penso que a xente si é máis consciente dos avances da ciencia.

“Unha traxectoria depende da xente coa que traballas”

–En relación ao tema da medalla Isidro Parga Pondal. Como se sinte recibíndoa?

–É unha honra e dende logo resulta motivador, pero considero que este recoñecemento non é persoal, xa que unha traxectoria depende totalmente de toda a xente coa que se ten a sorte de traballar. No meu caso, se non fose polos doutorandos e despois colaboradores, ou os propios clientes que nos propoñen os retos, non tería feito este camiño e probablemente hoxe non estaría aquí. Polo tanto, é un recoñecemento para todo o meu grupo, no cal conto con xente como José Luis Rodríguez, un compañeiro, tamén Catedrático da UV, co levo toda a vida traballando como socios, ou José Manuel Taboada Varela (orixinario tamén da Terra de Montes), no seu día doutorando meu na UV, e actualmente Catedrático na UEx, co que colaboramos diariamente e que tivo e segue tendo unha contribución fundamental no desenvolvemento simulador electromagnético M3. Pode que o premio mo dean a min, como cabeza visible do grupo, pero o traballo de investigación desenvolvémolo todos xuntos, e todos somos partícipes deste recoñecemento.

–Considera que é necesario que existan iniciativas como esta?

–Nós traballamos porque nos gusta, polo que non precisamos un premio para facer o que facemos. Pero si é certo que estas iniciativas son boas para achegar a investigación á sociedade e mesmo para incentivar á xente nova a escoller esta vía, qu eno caso de Telecomunicacións, ten moita saída.