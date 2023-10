Cordialidad, tono positivo, pero con respuestas más bien tibias. La Plataforma Cerdedo pola Sanidade Pública mantuvo en la mañana de ayer una reunión con el gerente del Área Sanitaria Pontevedra-Salnés, José Flores, un encuentro en el que el representante del Sergas estuvo acompañado por responsables de Atención Primaria y Enfermería en este área. “Como resumen general, podemos destacar que a pesar del tono positivo por parte del Sergas, no se concretó ninguna de nuestras reivindicaciones y, en el mejor de los casos, se apuntaron algunas mejoras pendientes de concretar en un futuro más o menos breve y se nos anunció el compromiso de trasladar nuestras peticiones a otros organismos”, informan desde el colectivo. Aunque no deje mal sabor de boca, el café de la mañana fue descafeinado.

“No se da solución al grave problema actual con el servicio de Pediatría”, comienzan diciendo desde esta plataforma ciudadana, poniendo el acento en que es esta una cuestión básica si se quiere revertir la sangría demográfica de la comarca. “El Sergas nos dice que solo vamos a tener un día de atención pediátrica en Forcarei: los miércoles por la tarde. Nos confirman la precarización de un servicio que ya era precario –solo tres días a la semana– y se nos habla de que, después de un año sabático, la anterior pediatra estará de vuelta”, manifiestan los vecinos. “Las niñas y niños de Cerdedo, Forcarei o Cotobade no tienen culpa de que el Sergas no consiga atraer pediatras con las condiciones laborales que ofrece”, subrayan, para luego añadir: “esta solución, por tanto, no nos vale y volvemos a exigir un servicio de Pediatría digno para nuestra comarca”.

Tampoco encuentra esta agrupación –que ya lleva más de dos años con sus reivindicaciones para mejorar la asistencia sanitaria en la zona– un compromiso para que el PAC de Cerdedo cuente con una ambulancia de soporte vital básico. “Nuestra zona tiene entre 900 y 1.000 traslados de personas en ambulancia al año, una cifra más que suficiente para tener una ambulancia medicalizada propia”, remarcan. Explican que, ante este argumento, “el gerente del área sanitaria solo se comprometió a trasladar la demanda a la gerente del 061, indicándonos que solicitemos una reunión con ella para tratar el tema directamente”. Considera la plataforma que, con independencia de que sea el 061 quien tome la decisión, “esta demanda tiene que tener el respaldo total del Sergas y esperamos que el compromiso del gerente sea algo más que una forma de echar balones fuera”.

Por otro lado, el colectivo indica que Flores les hizo partícipes de que “en breve” habrá un médico estable y diario en el centro de salud de Cerdedo porque habrá concurso de traslados “y habría profesionales interesados en el puesto”. “También se comprometió a intentar conseguir que el servicio de matrona tenga un día de atención en Cerdedo”, apuntaron.

“A la espera de que estas promesas se concreten, tenemos que decir que, si se consiguen, será gracias a todo este tiempo de movilización, organización y lucha por parte de los vecinos de Cerdedo. Desde nuestra plataforma estaremos vigilantes y mantendremos la movilización, porque todavía falta mucho por conseguir”, remarcan. Entienden que el compromiso del Sergas “todavía deja mucho que desear” e inciden en que la atención a la población infantil y una asistencia a una población muy envejecida exigen que se vele por que estos derechos se garanticen.