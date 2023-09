Peligra el Lacón al excluir el gobierno un festivo local en los festejos de Silleda

La celebración de la Festa do Lacón de 2024 corre serio peligro de celebrarse. Tras quedar fijados los festivos locales de Silleda en el 26 de agosto y el 19 de septiembre, el presidente de la Asociación Cultural O Lacón, Luis González Abal, manifestaba ayer que “el principal problema para nosotros fue que nos ningunearon. Incluso con desprecio, como le dijimos al alcalde en la reunión que tuvimos. Nos enteramos el lunes que iba a pasar esto. Nos pareció tan mal porque llevamos años haciendo cosas, que no son cuatro días”.

Abal desvela que “tuvimos una reunión el martes, y solicitamos mantener una reunión con el alcalde, con el PP y el BNG, que tuvo lugar el miércoles por la mañana. A todos les presentamos nuestras quejas y nuestra desilusión por el desprecio que nos habían hecho” y advierte que “si no se retoma y se consensue como es debido el tema de la fiesta local, dejaremos de organizar la Festa do Lacón en 2024 ni ninguna de las actividades que veníamos haciendo. Fue un acuerdo adoptado por unanimidad en nuestra asamblea. Lo más triste es que tuvieron el lunes la comisión de gobierno y no nos dieron tiempo a nada. Nosotros tenemos la fiesta desde el 2018 y sin decirnos nada nos dan este cambio. La sensación que dan es que todo esto parece que está orquestado porque no nos dieron tiempo a nada”.

“Estamos muy disgustados, sobre todo, por las formas porque todo estuvo tapado y chantajeado. Siempre estuvimos colaborando con el Concello y cuando nos llamaron estuvimos ahí. Llevamos un montón de tiempo haciendo cosas, con el tema del lacón, una fiesta que creemos que es muy importante porque en la zona el porcino se mueve a grandes niveles”, concluye.