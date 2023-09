Todo empezó con una frase robada antes de una rueda de prensa en la que le inquirían a Idiakez sobre si le podían preguntar en gallego. Unas semanas después fueron unos escolares del Clube da Lingua del IES Marco do Camballón de Vila de Cruces los que le dedicaron y enviaron unha regueifa (cánticos espontáneos que tradicionalmente buscaban demostrar ingenio y hacer reivindicaciones sociales a través de la sátira) para estimular el deseo que tenía el técnico vasco de aprender la lengua de la que es su nueva ciudad, A Coruña.

Todo ese desembocó en una invitación a Abegondo y en un gesto que removió al técnico y que le reafirmaba en lo que ya pensaba. “Ver a adolescentes mandarme una regueifa que es como un bertso en vasco pues me hizo mucha ilusión la verdad, me emocionó”, confiesa y se explica. “Cuando vamos a otros lugares y conocemos otras culturas, cuando nos acogen, cuando nos dan trabajo, cuando nos dan de comer, cuando nos tratan tan bien como me tratan a mí en A Coruña, tenemos la obligación de empaparnos de su cultura y de sus costumbres, de sus gentes. Estoy en ello, quiero aprender gallego, porque es justo que yo vaya a un sitio y me empape de la cultura del lugar y que sea capaz de conocer la lengua. Ojalá pueda aprenderla, estoy en ello, me va a costar un poquito, pero...”, cuenta.

El entrenador del conjunto de Riazor añade que “fue una cosa que no fue voluntaria porque ni siquiera sabía que iba a pasar esto que ha pasado, pero me ha parecido precioso. Creo que los chavales van a venir o quieren venir a algún entrenamiento, pues encantado. Yo bertsos no he hecho muchos pero voy a intentar a ver si les puedo devolver algo”.

O Clube da Lingua es una iniciativa que busca la reivindicación del gallego y las regueifas, canciones espontáneas que tradicionalmente buscaban demostrar ingenio e incluso hacer reivindicaciones sociales a través de la sátira. En este caso, este grupo de adolescentes del Marco do Camballón quiso agradecer el gesto de Imanol Idiakez mostrando interés por aprender y utilizar la lengua de la comunidad, ya que no es un comportamiento habitual.