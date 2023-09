La Biblioteca Daniel Castelao de Silleda acogió ayer tarde la presentación del nuevo libro de la escritora con ascendencia trasdezana afincada en el Bierzo, María José Montero Núñez, que lleva por título “Relatos y sentimientos otoñales”. En el acto estuvieron presentes entre otras, la concejala de Cultura Mónica González y una gaiteira.

–¿Es su primera incursión en la literatura o ya tiene experiencia?

–Se trata de unos relatos y microrrelatos que suponen mi sexto libro y el segundo de relatos propiamente dicho. Los otros cuatro son poemarios que publiqué hace algún tiempo.

–¿Cómo definiría esta obra presentada en su tierra natal?

–Pues, lo definiría como una suerte de teclas de todos los sentimientos por los que puede pasar un ser humano en una determinada época de su vida.

–¿Cuál es la razón de apostillar el título con “otoñales”?

–Los temas de los relatos que aparecen en este libro son muy variados. Le puse otoñales porque yo considero que a partir de la jubilación, a partir de los 65 años, yo he entrado en el otoño de mi vida. Entonces, aunque espero que sea un otoño muy largo y bastante primaveral porque soy una persona muy optimista, hay que aceptar la edad como algo muy normal.

–¿Se trata de relatos con una gran carga autobiográfica?

–Tienen sólo una parte autobiográfica pero también mucha invención. Lo que sí creo es que leyéndolos cualquier lector se puede sentir plenamente identificado. Por lo menos muchos de ellos porque son relatos que cuentan historias que nos pueden ocurrir a cualquiera.

–¿Prosa o poesía para sentirse cómoda a la hora de escribir?

–Sinceramente, en ambas y siempre dependiendo del momento en concreto. De hecho, yo diría que me siento más cómoda y realizada con la poesía porque en mis libros de relatos se pueden vislumbrar muy bien que hay mucha prosa poética y mucha metáfora. Entonces, te diría que me siento más cómoda en la poesía, aunque las reglas son más complicadas porque tienes que decir mucho en un lenguaje muy comprimido.

–¿Escribir es un ejercicio terapéutico, lúdico o natural?

–Para mi escribir es una necesidad vital. Yo escribo porque realmente no entiendo la vida de otra manera. Si tengo que ser sincera, necesito escribir y por eso me gusta ahora aprovechar el tiempo que me da el estar jubilada para poder dedicarme a cumplir con esa necesidad de vida que es la literatura.

–¿Qué es lo que más le gusta de poder escribir y publicar?

–Es una forma de expresar todo aquello que observas y en lo que reparas por alguna razón. También todo aquello que sientes y, por supuesto, de denunciar todo lo que te parece injusto. En fin, es mi manera muy personal de decir que esto o aquello está bien, esto está mal, esto me llega o esto no tiene que suceder. Por eso me gusta escribir sobe aquello que para cualquiera es reconocible a simple vista.

–¿Tiene alguna nueva obra literaria en la recámara?

–De hecho, tengo varios textos inéditos y por lo tanto sin publicar por el momento. Sí tengo que decir que pienso que por ahora se van a quedar así durante un tiempo. Ahora mismo estoy con un libro en el que intento que la gente que lo lea, pues, empiece y acabe con una sonrisa en los labios. Será una obra muy curiosa por lo que tiene de historias curiosas y graciosas con las que espero que la gente que lo lea se pueda divertir mucho.

–¿De dónde viene esa vena humorística para su próximo libro?

–Es que en él quiero contar anécdotas divertidas de gente que vive y que también ya no están entre nosotros, como algunos vecinos de Villadepalos, el pueblo donde vivo yo. Y también de mi tierra natal, como no podía ser de otra manera.

–¿Historias costumbristas?

–Me refiero a que son de estos personajes de a pie que son únicos y que tienen casos muy memorados por todo el mundo, por lo que me parecieron dignos de poder llevarlos al papel y que los lectores los puedan descubrir. Y luego van a aparecer también casos de pueblos de los alrededores, en el Bierzo, y bastantes casos de los que me han pasado a mi y cómicos que yo he vivido en Silleda, donde también han sucedido anécdotas muy simpáticas. Espero que guste.