Los comuneros de Masgalán denuncian al raid Adventure Galicia por usar sus terrenos

La Comunidad de Montes de Masgalán de Arriba, cerca del Mosteiro de Aciveiro, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por el paso por sus terrenos de los pilotos del Adventure Galicia, raid de orientación valedero para el campeonato europeo y nacional que se está celebrando estos días por los montes de la zona y que cuenta con su base de operaciones en A Estrada. Los comuneros han tomado esta decisión tras la situación que vivieron el pasado jueves, cuando el ruido de la motos revolucionó a todas las casas de la zona. Nadie contaba con el paso por Masgalán de los cerca de cien pilotos que participan el raid, ya que meses antes habían denegado el permiso a la organización.

Según explica José Manuel García, representante de la Comunidad de Montes de Masgalán de Arriba, el “cabreo” entre los vecinos es enorme después de encontrarse a los pilotos por sus tierras. “Es un atropello. Nosotros no dimos autorización para que pasasen. Esto es una propiedad privada y la están invadiendo. No son formas. Esto no es el París-Dakar. No pueden hacer lo que quieran”, manifestó el vecino de esta zona de la Serra do Candán. “Estamos hablando de un lugar considerado Zona de Especial Conservación. Eso nos obliga a pedir permiso cada vez que hacemos algo y tenemos unas directrices que seguir o nos sancionan. Pero ellos pueden pasar por aquí como si nada”, añadió en el mismo sentido.

Tras el paso de las primeras motos, los comuneros se pusieron en contacto con Medio Ambiente, cuyos técnicos se personaron en lugar. “Vinieron e hicieron su trabajo. Pararon a algunos participantes y se pusieron en contacto con la organización pero les dijeron que tenían permiso. No es cierto”, afirmó José Manuel García. El siguiente paso por parte de la Comunidad de Montes se vivió ayer, con la presentación de una denuncia ante la Guardia Civil. “Nos parece una atropello. Mañana –por hoy– incluso van a pasar por las Brañas de Xestoso, una zona muy protegida. No sé cómo permiten eso”, argumentó.

102 permisos

Desde la organización del Adventure Raid Galicia, Javier Quintás reconoció que pudo cometerse un error y quedar alguna comunidad de montes sin cerrar la autorización. Quintás explicó que este raid pasan por cientos de pistas de montes a lo largo de sus seis días. Esto les obligó a conseguir un total de 102 permisos por parte de comuneros de los municipios de la redonda. Los pidieron incluso en algunas comunidades por las que no pasaba el recorrido ante la posibilidad de que un piloto se perdiese y acabase pasando por una zona no prevista. Desde la organización apuntaron que en todos estos permisos se pudo quedar alguno sin cerrar, especialmente si hay la posibilidad de división entre “arriba” y “abajo” como puede ser el caso de Masgalán.

Un choque contra una vaca

El Aventure Raid Galicia continuó ayer con su penúltima etapa. Fueron 170 kilómetros de trazado, en esta ocasión llegando casi hasta Moaña y regresando de nuevo por el Monte Cabalar. Desde la organización señalaron que los pilotos están encantados con este estreno de Galicia del Campeonato de Europa de raid de orientación. El contar con un espacio propio y cómodo en la playa fluvial de Liñares para pasar la semana es un factor que está gustando mucho a los pilotos pero también el exigente recorrido por los montes gallegos. En este sentido destacan lo complicado que es orientarse y guiarse por montes con tantos desvíos. Está siendo para muchos un gran ejercicio a nivel de orientación. El terreno sin embargo no les está poniendo las cosas fáciles. En montes de la zona se están topando con vegetación y zonas húmedas que frenan su ritmo y que ya han provocado más de un accidente, aunque sin consecuencias graves. Dentro de estos accidentes lo más destacado llegó con un percance que tuvo uno de los pilotos al toparse en su camino con una vaca con la que terminó chocando. Al final todo quedó en un susto para ambos.