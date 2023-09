El semáforo al que se le cruzan los cables

El semáforo que regula el tráfico en el cruce de la Avenida Trasdeza (N-525) con las calles María Colmeiro y Venezuela cumple hoy una semana averiado. En ese tiempo no se ha dispuesto ninguna solución alternativa, más allá de apagarlo del todo después de unas primeras jornadas en las que alumbraban las luces de peligro (ámbar).

No es la primera vez que ocurre y los vecinos temen que cualquier día se produzca una desgracia. “Es increíble que llevemos una semana así y no haya habido ningún accidente”, señala un comerciante. En todo caso, quienes residen o trabajan en el entorno indican que con frecuencia oyen bocinazos y frenazos o ven coches parados en medio de la N-525, “y no porque haya peatones en el paso de cebra”. Al no funcionar los semáforos y no haber señalización, es un cruce normal, así que algunos conductores se detienen para ceder el paso a los vehículos que les salen por la derecha, es decir, de María Colmeiro.

Los vecinos echan en falta soluciones alternativas para regular el tráfico mientras no se repara el semáforo o, al menos, más presencia policial. Indican que la Policía Local acudió el viernes pasado, cuando se produjo la avería, durante la hora de salida del colegio (María Inmaculada), “pero después no volvimos a ver ninguna regulación de tráfico aquí”, manifiestan.

Desde el Concello de Silleda aseguran que, el viernes 22, nada más conocer la avería, “los servicios municipales acudieron a reparar el semáforo en varias ocasiones y lo pusieron a funcionar, pero volvió a fallar”. En vista de que “no se consiguió localizar la avería” que provoca el apagado total de los aparatos y de que esta “es más grave de lo que parecía inicialmente, para evitar que continúe así, se ordenó la retirada y sustitución completa de todos los cables de alimentación”. Esta actuación se acometerá durante la jornada de hoy.