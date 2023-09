El grupo municipal del PSdeG-PSOE en Cerdedo-Cotobade presentó, en el pleno celebrado ayer, varias enmiendas a la moción elevada por el Partido Popular para recabar el apoyo de la corporación municipal al Pacto de Pedre. En el momento de la votación, los socialistas escenificaron su compromiso con las obras de mejora de la N-541 y, aun cuando sus sugerencias no fueron tenidas en consideración, ofrecieron su apoyo al texto de los populares. En esencia, las sugerencias del PSOE pasaban por urgir una solución a un nacimiento de agua en las inmediaciones del cruce de Serrapio, tratando de evitar las escorrentías que se generan cuando llueve y que encaminarían el agua hacia la N-541.

La primera enmienda presentada por el PSOE pedía instar al Gobierno de España “a que actúe específicamente sobre el cruce de Serrapio”. Indican que “desde que el anterior Ministerio de Fomento realizó una variante se produce el nacimiento de agua justo en el punto en el que se produjo el trágico accidente del autobús al que se refiere esta moción en su parte expositiva”. Indican los socialistas que en año 2017 se hizo la reforma de esta intersección “por un importe de 2.771.975,13 euros”. “Parece ser que la cesión de ese tramo de vial autonómico no se hizo efectivo , por lo que se puede entender que sigue siendo de titularidad estatal”, continúan. “En esa intersección nace el agua y en los momentos de lluvia no muy intensa ya se forma una escorrentía continua sobre la N-541 que provoca una balsa de agua que supone un peligro para la circulación”, detalla el PSOE. Seguidamente, este grupo indica que insta “a quien sea preciso” para que este problema se solucione. “Para que vean que no nos importa la titularidad de esta carretera y nuestro corporativismo no nos impide reclamar ante quien sea a la hora de buscar soluciones y mejoras”, añaden.

Después de que desde el pasado lunes se iniciasen obras en el puente de Pedre, el PSOE de Cerdedo-Cotobade incide en que apoya “las reclamaciones de mejora de la N-541, incluso proponemos añadir la reclamación del cruce de Serrapio, a pesar de que el estado comprometió obras por valor de cinco millones de euros en esta carretera”. Los socialistas no se olvidan –tampoco– de apuntar que en 2017 se realizó una reforma integral de este vial. “Lo que pasa es que ahora el nuevo Ministerio tiene que arreglar los despropósitos hechos por el anterior”, apostillan.

Y también a la Xunta

Las enmiendas del PSOE a la moción del PP pasaban también por adoptar el acuerdo de instalar a la Xunta de Galicia a una reforma integral de las carreteras autonómicas en el término municipal, “dado que varias de ellas se encuentran en una situación de extrema peligrosidad”, afirman. Citan como ejemplo de ello la PO-235, la PO-230 y la PO-234. “La seguridad vial no entiende de colores políticos ni de titularidad administrativa de las carreteras”, remarcan.

Finalmente, el grupo socialista también instó al alcalde, Jorge Cubela, a pedir disculpas “por haber utilizado políticamente el Pacto de Pedre, incumpliendo el punto número 2 del citado pacto, en el que se dice explícitamente que las partes firmantes renuncian a convertir este tema en lea política”. Señala esta fuerza que el dirigente local participó en una reunión informativa sobre el Pacto de Pedre “en la sede del Partido Popular de Forcarei.

“A pesar de ser puntos coherentes y muy importantes para la seguridad viaria de nuestra vecindad el alcalde Cubela no quiso ceder y admitir que se equivocó en las formas”, estimaron los socialistas. Entienden que los ediles de esta formación demostraron “una mayor altura de miras” al haber apoyado, finalmente, la moción presentada por el PP aun cuando sus tres enmiendas no fueron admitidas como modificación al texto elevado a sesión plenaria por los populares.