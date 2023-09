O Seminario de Estudos de Deza (SED) celebrou antonte a súa primeira reunión despois dunha reorganización na que se suman novas incorporacións: Charo Golmar, Lucía Espiño, Xosé Luna e Suso González Alén. Neste encontro, que tivo lugar na sede do seminario sita no ático do Pazo de Liñares, acordouse ampliar o prazo de presentación de traballos para o Descubrindo número 16 ata o vindeiro 15 de outubro –inicialmente dérase a data do 30 de setembro–, dado que aos integrantes do SED cónstalles que hai varios autores con traballos a piques de rematar, facilitando así a súa inclusión xa neste vindeiro volume da publicación. As bases para a presentación de traballos pódense consultar na páxina web http://sed.lalin.gal/descubrindo16.

O grupo coordenador do seminario dezao tamén aproveitou o encontro para trazar o programa de actividades deste último trimestre de ano así como traballar nun avance das do 2024. Os acordos aos que chegaron, no que se refire ás actividades destes meses finais de ano, foron: durante outubro e ata comezos de novembro, recompilar os traballos do Descubrindo e distribuír o traballo de correccións entre o grupo coordenador do SED, para, deseguido, metelo en maquetación editorial a fin de telo impreso e poder presentalo durante o mes de decembro.

Tamén se amosaron favorables a continuar desenvolvendo os Premios do SED, que se puxeron en marcha o ano pasado co obxectivo de recoñecer traxectorias vinculadas á protección, conservación, investigación e difusión do patrimonio cultural galego, material e inmaterial, en calquera medio ou ámbito de actuación e na bisbarra de Deza en particular.

Así mesmo tamén decidiron volver manter unha nova xuntanza de traballo no mes de novembro para realizar unha última revisión das correccións do Descubrindo e organizar as actividades para o vindeiro 2024 a fin de presentalas tamén antes de final de ano.

Entre as posibles actividades a realizar cara o próximo ano, o grupo coordinador do Seminario baralla: actividades relacionadas con ilustres do Deza; a posibilidade de realizar excursións e/ou intercambios con outros seminarios de investigación; organizar un congreso sobre mobilidade e emigración nas Terras de Deza; continuar cos Deza Básicos para o que concretarán unha temática a que dedicar esta colección en 2024 e así mesmo editar a finais de ano unha memoria ou revista que recompile a actividade feita ao longo do ano.