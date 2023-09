Los números de A Estrada

Llegados a este punto del año y una vez superado el calor de verano muchos españoles comienzan a mirar la cuesta que pasa por octubre y noviembre para llevarlos de nuevo al invierno. Es a partir de aquí cuando, progresivamente, se comienza a notar la fiebre de la lotería de Navidad. Se calcula que el gasto medio por habitante para este sorteo es aproximadamente de 70 euros. Ese dinero hay que repartirlo sabiamente, cubriendo huecos como el trabajo, la cafetería, el bar más frecuentado o incluso la farmacia habitual. El objetivo en muchos casos es cubrirse las espaldas. Seamos francos; la peor pesadilla es ver como los amigos y compañeros celebran el Gordo, mientras uno se queda sin nada por no haber comprado un décimo.

¿Y si les digo que cabe la posibilidad de que un premio Gordo caiga íntegramente en el pueblo de A Estrada? Se imaginan viendo a docenas de vecinos celebrando el premio por las calles de la villa. Esa situación es complicada, no nos vamos a engañar, pero puede llegar a cumplirse. En realidad, no se trata de nada nuevo. Desde hace décadas –dentro de la propia Administración de Lotería Nº1 de A Estrada no se atreven a poner una fecha fija más allá del tradicional “de toda la vida”– el municipio cuenta con dos números que se juegan en exclusiva en el pueblo. Es decir, todas las series –las 180– de ese número se venden en A Estrada, por lo que, de tocar, los vecinos se repartirían la nada desdeñable cantidad de cuatro millones de euros.

Desde la administración de lotería reconocen que muchos vecinos ya conocen esos números, así que es habitual que acudan cada año a pedirlos. Volviendo la idea de antes, ¿se imaginan a docenas de vecinos celebrando su millonario premio y no tener en su poder ninguno de esos décimos que sacuden al aire? Esa idea ayuda a que cada año esas 180 series se terminen vendiendo, tanto en los números que se queda la administración ubicada en la calle Calvo Sotelo como en los establecimientos que los venden.

Una vez realizada la presentación, muchos querrán conocer los números en cuestión y, seguro que alguno también aguarda por saber dónde adquirirlos. Como decíamos, la administración guarda unos pocos, aunque se suelen agotar rápido. Es el caso del número 25148, del que, a estas alturas del año y a tres meses del sorteo, ya no les quedan décimos. Eso deja solo un lugar de venta. Se trata del Bar Andalucía, uno de los bares históricos del casco urbano estradense y que está situado enfrente de la administración de lotería. Allí nos hacemos con uno de estos décimos estradenses. “Jugamos este número de toda la vida. Creo que desde que abrimos”, nos explican. “Siempre toca algo”, apuntan con una sonrisa.

Para conseguir el otro número no hay que irse muy lejos. En realidad solo tenemos que cruzar la calle y entrar en el Bar Stilo, donde nos informaron que se vende el 20928. De nuevo acabamos en un bar emblemático, igual que el otro punto donde se puede adquirir, el Restaurante Samaná –históricamente el San Onofre–.

Y así es como hemos cumplido nuestro objetivo. Ya tenemos nuestra invitación para la gran fiesta del 22 de diciembre en A Estrada. Habrá que ir poniendo el champán a enfriar.