As actividades de divulgación sobre a figura de José Gil, o considerado pioneiro do cinema galego, dan comezo no día de hoxe. Baixo o título José Gil, Pontevedra provincia de cine, na orixe do cinema, o auditorio municipal acollerá varias proxeccións dirixidas ao alumnado de centros educativos. Xa pola tarde haberá outros pases, neste caso, para o público xeral e no mesmo edificio, previstas para as 20.00 e as 21.00 horas.

Mañá desde as 10.00 horas na Praza da Igrexa haberá unha visita ao Cinemóbil que acompaña cada parada do proxecto, que contén ademais paneis explicativos sobre o cineasta pontevedrés. Existe constancia de varias viaxes de José Gil ata as terras de Deza, aínda que se cadra a máis relevante foi a de 1914, cando fixo un filme de correspondente para a sociedade arxentina Hijos del partido de Lalín na que rexistrou varias secuencias do recén construido cemiterio municipal, as obras do edificio do hospitalillo ou un documental sobre o último voo de Joaquín Loriga a Lalín, en 1927.