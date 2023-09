Pena das Ferreiras é un proxecto de ámbito arqueolóxico e patrimonial que será levado a cabo durante os vindeiros meses polo IES Pintor Colmeiro e do que o nome fai referencia ao topónimo onde se sitúa. A actividade ten como finalidade, dentro dun exercicio de arqueoloxía experimental, a reprodución de varios petróglifos nun afloramento granítico no recinto escolar. Alumnas e alumnos, en horario extraescolar, tratarán de entender a tecnoloxía detrás das ferramentas e do traballo deste tipo de arte. Finalmente, procesarán os datos para sacar conclusións e colocarán un panel explicativo que visibilizará o proceso. Ao longo dos seguintes anos poderán analizar como factores como a meteoroloxía inciden nos gravados para tratar de medir a súa evolución en relación á erosión dos mesmos.

O innovador proxecto está promovido polo alumnado de excelencia do centro, encabezado por Xosé Carlos García Porral, co “inestimable apoio” do equipo directivo do centro, sempre proclive a este tipo de iniciativas. Durante os últimos cinco anos estes grupos de excelencia veñen traballando en diversas actividades deste tipo, como a recollida de microtoponimia, a mitoloxía ou as festas de Trasdeza.

A actividade conta coa colaboración da AAEX (Área de Arqueoloxía Experimental). Situado na parroquia silledense de Cira, este é un espazo dedicado a impartir obradoiros e talleres en relación coa Arqueoloxía Experimental. Esta disciplina intenta reproducir os materiais antigos achegándose ás tecnoloxías do pasado para poñelas en correlación cos materiais arqueolóxicos, e poder reproducir tanto as técnicas de fabricación antigas como os propios materias. De feito, empregarán ciceis de cobre e de bronce.

O grupo de traballo –formado por Pablo, Iker, Zoe, Martín, Ángel, Ana, Julieta, Valeria, Clara, Neve, Ainhoa e Candela– levou a cabo este mércores a primeira fase do proxecto coa limpeza do afloramento granítico onde se gravarán os petróglifos. Durante a xornada, dirixidos polo arqueólogo Víctor Manuel García Piñeiro, da AAEX, coñeceron de primeira man algunhas das metodoloxías do labor arqueolóxico en relación coa limpeza e acondicionamento da superficie na que traballarán.

Ata o mes de febreiro de 2024, levaranse a cabo actividades en relación cos petróglifos tanto a nivel local como en todo o ámbito territorial galego. Dende a limpeza do afloramento rochoso esta semana, pasando por charlas diversas sobre a temática dos petróglifos, as técnicas e ferramentas de gravado dos mesmos por parte do arqueólogo da AAEX ou saídas a coñecer este tipo de arte no municipio de Silleda, como a programada para o 25 de outubro con Israel Picón e Antonio Presas.