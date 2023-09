A mediados de julio pasado la Xunta ponía en marcha una nueva línea de autobús para facilitar los desplazamientos del personal sanitario desde Lalín hacia el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS), un vehículo entre trabajadores del Sergas y otros posibles usuarios de la misma.

Poco más de dos meses después, un grupo de trabajadores sanitarios aseguran que el modelo de frecuencias y paradas no les beneficia y por tanto incumple el objetivo para el que fue creado por parte de la administración autonómica. En primer lugar exigen una modificación horaria en las tres frecuencias establecidas para las salidas matinales desde la estación de autobuses de Lalín, pues con las actuales no llegan a tiempo para entrar a su hora al trabajo, en gran medida, por las cerca de una veintena –inicialmente eran 17, pero los afectados aseguran que ahora son 19–. Los autocares parten de Lalín a diario a las 6.35, 13.35 y 20.35 horas y los afectados proponen que puedan embarcar para emprender la ruta al menos diez minutos antes. Otro de los problemas, indica, se debe a que la conexión no es directa a los hospitales que integran el Clínico, sino que el bus se detiene en la intermodal de la capital gallega, retrasando más si cabe la llegada al destino, por eso plantean la posibilidad de que esta línea no pare en la estación compostelana, donde, como en las demás, puede recoger a más pasajeros pues no es un servicio exclusivo para los trabajadores del servicio autonómico de salud.

Otra de sus reivindicaciones pasa por un ajuste en los horarios de salida desde Santiago con destino Lalín. Así, los afectados señalan que hay tres frecuencias (8.15, 15.15 y 22.15 horas) aunque estos buses parten del hospital de Conxo, a continuación pasan por el Clínico, con lo que la hora efectiva de partida desde Compostela es media hora más tarde. “Depende de los turnos que tengas, pero a muchos, con los horarios que hay, no llegas”, afirma una de las usuarias, quien asegura que ni la concesionaria del servicio, Monbús, ni la Consellería de Mobilidade han respondido a sus reiterados escritos sobre sus demandas.

Por último, aseguran que, sin ir más lejos, el bus que parte de Santiago a las 22.15 horas no llega a Lalín hasta después de las doce de la noche. Si se suben al último de la mañana, la hora de llegada ronda las cinco de la tarde.