Peregrinos que aseguran la solidaridad

Cojebro es una organización empresarial de seguros creada en 1993 por siete corredurías de seguros y hoy en día engloba a 51 de toda España. Desde hace seis años organiza rutas por los distintos Caminos de Santiago para ayudar a causas sociales con la donación de 1 euro por kilómetro recorrido por cada peregrino. Este año celebra la sexta edición por la Vía de la Plata en su tramo entre Ourense y Santiago con la participación récord de 224 personas, con representación de asociados, aseguradoras e instituciones. Estos días han atravesado tierras de Deza y Tabeirós.

El VI Camino Cojebro Solidario recorre los últimos 106 kilómetros de la Vía de la Plata, también conocida como Camino Mozárabe o Sanabrés. Comenzó el pasado domingo, 23 de septiembre, con la etapa entre Ourense y San Cristovo de Cea. El lunes pasaron por el monasterio de Oseira, se adentraron en tierras dezanas por Dozón y siguieron hasta A Xesta, para cubrir un trayecto de casi 25 kilómetros, en el caso de los más avezados, pues llevan apoyo de vehículos para quienes no puedan o no quieran cubrir las etapas en su totalidad. Prácticamente la misma distancia caminaron el martes desde la parroquia lalinense hasta Riocalvo (Negreiros), no sin antes hacer un alto en el polígono empresarial de Silleda, en donde instalaron carpas para comer y descansar, siendo atendidos por FMSport Café Bar Ugia.

Llegada a Compostela

Ayer dejaron el municipio trasdezano y pasaron por el de A Estrada antes de cruzar el río Ulla y llegar hasta la localidad de Rubial, en Vedra. Desde allí cubrirán la etapa más corta, de apenas trece kilómetros, que les llevará hasta la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela. Les recibirá el arzobispo, Francisco José Prieto, y asistirán a una misa del peregrino. Después ofrecerán un cóctel institucional en el Parador dos Reis Católicos, al que asistirá el director de la Axencia Galega de Turismo, José Manuel Merelles.

“Estamos muy orgullosos de que el Camino Cojebro Solidario se haya convertido en experiencia y cita anual del sector asegurador”, comenta Antonio Muñoz-Olaya, presidente de Cojebro. Como su propio nombre refleja, la iniciativa tiene una finalidad solidaria, pero también la de “compartir experiencias y conocer el lado humano de las personas con las que trabajamos en un entorno diferente, natural, distendido, fuera del entorno laboral”. Esta sexta edición es la más concurrida de todas y muy especial, por coincidir con el trigésimo aniversario de la organización empresarial.

Su máximo representante, que ha estado en las cinco ediciones precedentes, realiza una valoración muy positiva del recorrido en el que está inmerso. “En la Vía de la Plata hemos encontrado una variedad única de impresionantes paisajes con sus majestuosos bosques, ríos y colinas –declara Muñoz-Olaya–. Hemos tenido la suerte de cruzarnos con gente hospitalaria, amable y generosa, algo que, a lo largo de estos seis años nos hemos dado cuenta de que es parte fundamental de la cultura gallega. Esto refuerza el objetivo solidario que perseguimos con el Camino de Santiago de Cojebro”.

Ediciones anteriores

La primera experiencia, en 2018, reunió a 35 socios en los últimos cien kilómetros del Camino Francés. Al año siguiente fueron ya más de cien los peregrinos que se sumaron al Camino Inglés. En 2020, a pesar de la pandemia, una delegación representativa de todo el sector formada por trece personas emprendió el Camino Portugués. En 2021, el número de participantes aumentó a 150 en el Camino Primitivo y el año pasado fueron 170 en la Ruta de la Traslatio por el mar de Arousa y el río Ulla, que conmemora la llegada a Galicia del cuerpo del Apóstol Santiago tras su martirio en Jerusalén.

Antonio Muñoz-Olaya destaca que “cada camino tiene su propia personalidad y características únicas” y resalta que, en el caso de la Vía de la Plata, “al ser menos concurrido, nos está ofreciendo una experiencia más tranquila”. En todo caso, “para ganar el interés, y que cada vez se unan más peregrinos a nuestra causa solidaria, elegimos el modelo de la concha de la vieira, que cada estría es distinta pero siempre convergen en un mismo punto, la Catedral De Santiago. De esta manera, estamos consiguiendo que el camino que iniciamos en 2018 incremente el número de peregrinos cada año, llegando en esta sexta edición a 224 personas”, valora.

Chef José Andrés

Como en el resto de las ediciones, Cojebro donará 1 euro por cada kilómetro recorrido por los peregrinos, y dispone también del KM 0 Camino Cojebro Solidario para todos los que quieran contribuir, a nivel personal o corporativo. En año pasado recaudaron unos 35.000 euros, que entregaron a Mensajeros de la Paz, la organización que encabeza el carismático Padre Ángel. La ONG elegida este año es World Central Kitchen, la fundación del afamado chef José Andrés, siempre alerta para llevar un plato de comida a los afectados por catástrofes naturales o especiales, como la guerra de Ucrania y su banco de alimentos. La entrega del donativo se hará en el transcurso de la II Gala Cultura y Seguro, que tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 22 de noviembre a las 12:00 horas.