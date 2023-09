El PSOE acusa al presidente de la Diputación, Luis López, de “vender como gran novedad” una red de comercio para concellos rurales que ya está activa desde febrero a través del programa Da túa man, financiado con fondos europeos Next Generation. En un primer momento eran once los concellos adheridos, pero Agolada, Barro y Pontecesures solo participaron en las dos primeras fases: campaña promocional en medios y diseño y unificación de packaging. Ahora se activa la tercera, en la que continúan Rodeiro, Forcarei, Arbo, Campo Lameiro, Cuntis, Meis, Mondariz y As Neves, que consiste en la creación de la red local de comercio rural y producto de kilómetro cero.

Iglesias también lamenta que López “descontextualizara deliberadamente” las aportaciones anunciadas para Cerdedo-Cotobade y Tui, aprobadas en marzo para paliar daños de los temporales de diciembre y enero por 2,7 millones de euros.