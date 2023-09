O colectivo Capitán Gosende, que ven de recibir o Premio Galiza Mártir 2023, inaugurou onte a décimo primeira lauda que se instalará Campo das Laudas, ubicado en As Raposeiras (Meilide-Cerdedo). A 11ª está adicada á memoria de Luciano García Ventín, tenente de alcalde republicano de Cerdedo. O monólito, coma os dez anteriores, é obra do escultor Marcos Escudero. Desta maneira Capitán Gosende chega ao ecuador do seu proxecto, quedando por diante outras once lápidas máis por colocar.

Nado no lugar de Fondós (Quireza) o 20 de febreiro de 1892, Luciano García Ventín compaxinou a súa profesión de carpinteiro-ebanista (na que deu sobradas mostras da súa mestría) coa de dirixente das colectividades agrarias. Tras o golpe de Estado do ano 36, Ventín foi incluído na lista negra dos fascistas; perseguido; detido; incriminado polos seus adversarios políticos; xulgado en consello de guerra; condenado a prisión nun xuízo fraudulento; obxecto de extorsión e vexames; padeceu liberdade vixiada e, así mesmo, foi vítima de acoso e infamias. Luciano García Ventín faleceu en Quireza no ano 1964. Como novidade, membros do colectivo Capitán Gosende levaron a cabo traballos na tarde do sábado para colocar a bandeira nacional na cimeira do Campo das Laudas: “Denantes mortos que escravos”. Esta bandeira presidirá a partir de agora todos os actos que se celebren neste especial lugar. A lauda adicada a García Ventín únese desta maneira ás dez que xa se foron instalando neste Campo das Laudas nos últimos anos gracias a donativos e ao diñeiro recollido coa venta de libros. O resto están adicadas a Xosefa Rivas Touriño e os Ventín; Martiño Ferreiro Álvarez; Xosé Otero Espasandín; Manuel Garrido, O resucitado; Francisco Varela Buela; aos canteiros Francisco Arca Valiñas e Secundino Bugallo Iglesias; Xosé Torres Paz; Francisco Eloy Agapito Constantino Varela Garrido; Antonio Sueiro Cadavide e a Xosé Cortizo González.